Rodovia 457 passa por manutenção completa, melhorando as condições de trafegabilidade na região

Por Antonia Lima

Publicada em 08/06/2026 às 14h48

A RO-457, conhecida como B-40 recebeu uma frente de serviços executada pela 2ª Residência Regional de Ariquemes do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) contemplando toda a extensão da rodovia que, liga a BR-421 ao município de Alto Paraíso, garantindo mais segurança, mobilidade e melhores condições de trafegabilidade para os moradores, produtores rurais e demais usuários da via.

Nos primeiros 26 quilômetros foram realizados serviços de reconformação de plataforma (patrolamento), proporcionando melhores condições de circulação dos veículos. Já nos 40 quilômetros restantes, as equipes executaram uma série de intervenções mais robustas, incluindo reconformação de plataforma (patrolamento), revestimento primário (encascalhamento), implantação de bueiros, retirada de solo mole, limpeza lateral e aterro. Ao todo, foram concluídos 66 quilômetros de manutenção.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a manutenção das rodovias estaduais são fundamentais para promover o desenvolvimento dos municípios e melhorar a qualidade de vida da população, garantindo melhores condições para o transporte de pessoas e o escoamento da produção.

Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, a RO-457 é uma via estratégica para a região de Alto Paraíso, por isso a importância de reealizar os serviços, garantindo mais segurança para quem trafega diariamente pela via, melhorando as condições para o setor produtivo.

De acordo com o titular da 2ª Residência Regional do DER-RO de Ariquemes, Dirceu de Souza, as equipes trabalharam de forma intensiva para assegurar a conclusão dos serviços. “Realizamos uma manutenção completa ao longo dos 66 quilômetros da rodovia, atuando nos pontos que necessitavam de maior atenção. O resultado é uma via totalmente concluída, recuperada e trafegável para a população”, destacou.

Conforme o titular da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, os serviços executados na RO-457 representam um avanço importante para a mobilidade da região. “Uma rodovia bem conservada reduz dificuldades no transporte, melhora o acesso aos serviços essenciais e oferece melhores condições para produtores rurais e transportadores que passam pela rodovia,” ressaltou.