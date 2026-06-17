Entrega de nova Ala Feminina garante mais dignidade às mulheres privadas de liberdade

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 17/06/2026 às 11h33

O governo de Rondônia inaugurou, em 10 de junho, a nova ala feminina da Casa de Detenção de Pimenta Bueno. A iniciativa visa ampliar a estrutura para mulheres privadas de liberdade, promovendo melhores condições de custódia, segurança e dignidade. A obra, que contou com investimento de R$ 500.409,78 em recursos estaduais, foi integralmente executada por mão de obra de reeducandos, inserindo-se nas ações de aprimoramento da infraestrutura prisional do estado.

Realizada pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), a construção busca adequar a unidade às normas atuais, expandir a capacidade de acolhimento e fortalecer as políticas de humanização do sistema prisional. O projeto visa modernizar as instalações, proporcionando ambientes mais seguros e dignos tanto para as internas quanto para os servidores.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que os investimentos em melhorias nas unidades prisionais do estado contribuem para a segurança, dignidade e oportunidades de ressocialização. "Cada obra entregue significa melhores condições de trabalho para os servidores, mais segurança para a sociedade e mais chances para que as pessoas privadas de liberdade possam reconstruir suas trajetórias", afirmou.

Segurança e Assistência

A nova estrutura foi concebida para atender às demandas específicas da população carcerária feminina, garantindo condições adequadas de custódia, segurança e assistência. O local dispõe de três celas para regime fechado, duas para reeducandas em convênios de trabalho, duas para regime semiaberto e duas celas de isolamento individual. Além disso, a ala inclui um berçário e um comissariado, visando oferecer melhores condições de atendimento e acolhimento às mulheres em privação de liberdade.

Na cerimônia de entrega, o juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Pimenta Bueno, Kalleb Gross, salientou os progressos da unidade prisional ao longo do tempo e a relevância da colaboração entre os diversos órgãos do sistema de justiça e segurança pública. "Os avanços são resultado do esforço conjunto do Executivo Estadual, do Poder Judiciário (TJRO), do Ministério Público (MPRO), da Defensoria Pública (DPE-RO), das forças de segurança e, em especial, dos policiais penais, que trabalham diariamente para assegurar a segurança e a eficácia dos serviços", declarou o juiz.

Trabalho e Ressocialização

A construção foi realizada com a participação de 16 reeducandos, o que reforça a política estadual de ressocialização através do trabalho. Essa iniciativa não apenas contribui para a qualificação profissional e amplia as chances de inserção no mercado de trabalho após o cumprimento da pena, mas também aprimora o processo de reintegração social e auxilia na manutenção e melhoria da infraestrutura das unidades prisionais de Rondônia.

Marcus Rito, titular da Sejus, destacou que a inauguração da nova estrutura representa um avanço nas políticas públicas de humanização do sistema prisional e de aprimoramento das ações de ressocialização em Rondônia. "Este espaço demonstra o comprometimento da gestão estadual com a dignidade das pessoas privadas de liberdade. Reconhecemos os desafios existentes, mas estamos progredindo de maneira consistente, oferecendo melhores condições para as internas, mais estrutura para o trabalho dos servidores e expandindo as oportunidades de reinserção social", afirmou Rito.