Entenda a treta de Joelma com a filha de 21 anos que foi morar perto de Ximbinha

Por Fabíola Reipert/r7

Publicada em 18/06/2026 às 10h42

Filha de Joelma e Ximbinha deixou a mãe, foi para o lado do pai e, agora, está sendo criticada pelos fãs da cantora. Yasmin Mendes, de 21 anos, é a única filha do ex-casal e, até então, dividia o palco com Joelma em shows, cantando com a mãe e até participando de programas de TV.

Só que, nesta semana, ela começou a cantar na banda do pai, lá no Pará, e está dividindo opiniões. Os fãs de Joelma estão “acabando” com ela como se a menina tivesse traído a mãe.

"Joelma deve estar arrasada”, disse um internauta. “Que loucura dessa menina, saber de tudo que a mãe sofreu, de todas as agressões sofridas. Podem ter certeza que a Yasmin será a aposta de ximbinha", escreveu outra pessoa.

Agora, os bastidores: Yasmin se casou com o baterista da Joelma, Neto Alcântara, que fez parte da banda da cantora por quatro anos. Ele pediu demissão para ir para Belém e trabalhar com outra cantora. E é claro que Yasmin foi junto com o marido.

Ela e o baterista tiveram um filho em agosto de 2025, e Joelma estava toda encantada com o neto, até falou para mim em uma entrevista recente que está amando ser avó. E eu soube por uma pessoa próxima à família que Joelma está chateada por causa da distância do neto.