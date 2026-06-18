Deputado Alex Redano concede Títulos Honoríficos de Honra ao Mérito a Maurício Carvalho e Mariana Carvalho

Por Mateus Andrade

Publicada em 18/06/2026 às 11h18

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), realizou nesta quarta-feira (17), na Presidência da Casa de Leis, a entrega dos Títulos Honoríficos de Honra ao Mérito ao deputado federal Maurício Carvalho (União Brasil) e à ex-deputada federal Mariana Carvalho, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

Entre os presentes estavam os pais dos homenageados, o ex-deputado e médico Aparício Carvalho e a Dra. Maria Silvia Carvalho. O deputado federal Maurício Carvalho esteve acompanhado da esposa, Pamela C. Lanzarin Carvalho de Moraes. Já Mariana Carvalho participou da cerimônia ao lado do namorado, Dr. Higor Habib.

Durante a homenagem, o deputado Alex Redano destacou a importância da atuação da família Carvalho para o desenvolvimento de Rondônia.

“Quero parabenizar a família Carvalho por acreditar em Rondônia e contribuir para o crescimento do nosso estado. Tanto o deputado federal Maurício Carvalho quanto a ex-deputada Mariana Carvalho contribuíram de forma significativa para o progresso de Rondônia, deixando importantes resultados para a nossa população”, afirmou Redano.

Ao receber a honraria, Maurício Carvalho agradeceu o reconhecimento. Gratidão, meu amigo e irmão, por esta honraria, que levarei comigo por toda a vida. Recebo este título com muita alegria e com o compromisso de continuar trabalhando por Rondônia”, declarou.

Emocionada, Mariana Carvalho também agradeceu a homenagem.

“Muito obrigada, deputado Alex Redano. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Amo este estado, as pessoas que aqui vivem e farei sempre o meu melhor para continuar contribuindo e ajudando Rondônia a crescer cada vez mais”, disse.

A homenagem concedida pela Assembleia Legislativa reconhece a trajetória pública, a dedicação e as contribuições de Maurício Carvalho e Mariana Carvalho para o fortalecimento das políticas públicas e para o desenvolvimento social e econômico de Rondônia.