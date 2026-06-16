Deputada Sílvia Cristina faz série de entregas em Espigão do Oeste e reforça compromisso

Por Assessoria

Publicada em 16/06/2026 às 16h23

A deputada federal Sílvia Cristina comandou uma série de entregas em Espigão do Oeste, reforçando o seu compromisso em atuar para fortalecer o trabalho de assistência social, realizado por entidades com trabalho reconhecido.

“Nosso compromisso é com todas as áreas, mas a assistência social tem uma atenção especial, e já destinamos mais de R$ 50 milhões para o setor, ao longo dos nossos mandatos. É apoiando quem faz trabalho sério e cuida de gente”, disse a deputada.

Sílvia Cristina fez a entrega de R$ 100 mil para o Lar do idoso São Vicente de Paulo e de mais R$ 100 mil para a Associação Amore. O vereador Waltinho Lara acompanhou as entregas.

Cordeiro de Rondônia

A deputada também participou de um evento do projeto Cordeiro de Rondônia, que ela destinou R$ 6 milhões para assegurar o trabalho do Ifro de Cacoal, com a finalidade de melhorar a produtividade e qualidade do rebanho, além da instalação do primeiro frigorífico de ovinos em Rondônia.