Convocados em Processo Seletivo Simplificado têm até o dia 19 para apresentar documentação

Por Jairo Ardull

Publicada em 18/06/2026 às 09h31

Encerra, na sexta-feira (19), o prazo para que os classificados no Processo Seletivo Simplificado (PSS), de abril de 2025, apresentem os documentos exigidos em edital pela Prefeitura de Ji-Paraná para contratação imediata. Após a data, os aprovados subsequentes serão convocados para assumir as funções.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração, serão preenchidos cargos para assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico (clínico geral), odontólogo, técnico em enfermagem e técnico em saúde bucal. Ao todo, são convocados 171 profissionais. O edital foi publicado em 8 de junho.

De acordo com o secretário da Semed, Robson Pereira Gama, o prazo para os 171 convocados não será prorrogado. No entanto, ele explicou que o atendimento, na sexta-feira, será priorizado para atender a todos os classificados que apresentarem a documentação. “Tudo está sendo feito para atender aos profissionais no processo seletivo”, garantiu.

Os candidato devem, como em edições anteriores, apresentar os documentos na Gerência Geral de Recursos Humanos (GGRH), instalada no Palácio Urupá, sede da Prefeitura de Ji-Paraná, na avenida 2 de Abril, nº. 1701, bairro Urupá, de segunda à sexta-feira, no período das 7h30 às 13h30.