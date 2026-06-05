Condenado por estupro é localizado e preso durante operação policial
Por PC/RO
Publicada em 05/06/2026 às 09h00
Nos acompanhe pelo Google News

 Prisão foi realizada por equipe da CORE após trabalho de localização do foragido

Um homem condenado pelo crime de estupro foi preso na manhã desta quinta-feira (4) no município de Nova Mamoré, em Rondônia. A prisão foi realizada por equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Polícia Civil.

Segundo informações divulgadas pela polícia, a ação ocorreu após levantamento de informações que permitiram identificar o paradeiro do condenado.

Com o mandado judicial expedido em decorrência da sentença condenatória, os policiais realizaram diligências até o local onde o homem estava e efetuaram a prisão.

Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais.

Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que a ação faz parte do trabalho contínuo de localização e captura de pessoas com mandados judiciais em aberto no estado. 

Polícia Nova Mamoré
Imprimir imprimir