Condenado por estupro é localizado e preso durante operação policial

Por PC/RO

Publicada em 05/06/2026 às 09h00

Prisão foi realizada por equipe da CORE após trabalho de localização do foragido

Um homem condenado pelo crime de estupro foi preso na manhã desta quinta-feira (4) no município de Nova Mamoré, em Rondônia. A prisão foi realizada por equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Polícia Civil.

Segundo informações divulgadas pela polícia, a ação ocorreu após levantamento de informações que permitiram identificar o paradeiro do condenado.

Com o mandado judicial expedido em decorrência da sentença condenatória, os policiais realizaram diligências até o local onde o homem estava e efetuaram a prisão.

Após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais.

Em seguida, ele foi levado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que a ação faz parte do trabalho contínuo de localização e captura de pessoas com mandados judiciais em aberto no estado.