Colisão frontal entre dois caminhões deixa motoristas feridos na BR-364

Por Newsrondonia.com

Publicada em 05/06/2026 às 09h15

Um grave acidente envolvendo um caminhão-baú e um caminhão-tanque foi registrado na tarde desta quinta-feira (4), no distrito de Extrema, em Porto Velho (RO). A colisão frontal entre os veículos de carga resultou em danos significativos às estruturas.

Devido à violência do impacto, a lateral do caminhão-baú foi praticamente arrancada. O caminhão-tanque, por sua vez, capotou e saiu da pista, parando às margens da rodovia. Apesar do cenário de destruição nas cabines, ambos os condutores escaparam praticamente ilesos, apresentando apenas lesões leves e escoriações, fato classificado como um “milagre” por quem presenciou o acidente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender à ocorrência e realizar o controle do tráfego no trecho. Motoristas que circulam pela BR-364 no distrito de Extrema devem redobrar a atenção, uma vez que o fluxo no local pode apresentar lentidão devido à curiosidade de condutores e aos trabalhos de remoção dos veículos envolvidos.