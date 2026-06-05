Ao lado de lideranças estaduais, Fernando Vilas da Blueray participa de reunião estratégica em Ariquemes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/06/2026 às 10h29

O empresário Fernando Vilas da Blueray, pré-candidato a deputado federal pelo PSD, participou de uma reunião política realizada em Ariquemes que reuniu lideranças de diferentes regiões do estado para discutir desafios e perspectivas para Rondônia nos próximos anos.

O encontro reuniu lideranças que têm participado dos debates sobre o futuro de Rondônia, entre elas o pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSD, Adailton Fúria, o presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano, além de representantes políticos e comunitários de diferentes regiões.

Em publicação nas redes sociais, Fernando Vilas destacou que o momento foi marcado pela troca de experiências e pelo diálogo sobre temas considerados estratégicos para o desenvolvimento do estado. Segundo ele, iniciativas que promovem a aproximação entre lideranças contribuem para a construção de soluções voltadas às necessidades da população.

“O diálogo e a troca de experiências são fundamentais para que possamos compreender os desafios de cada região e buscar caminhos que contribuam para o fortalecimento de Rondônia”, destacou.

Fernando Vilas também ressaltou a importância de acompanhar discussões que envolvam o futuro do estado, defendendo a participação de diferentes setores da sociedade na construção de propostas voltadas ao crescimento econômico, à geração de oportunidades e ao desenvolvimento regional.

A agenda em Ariquemes integra uma série de encontros e eventos dos quais o empresário tem participado em diversas cidades rondonienses, ampliando o diálogo com lideranças locais e acompanhando pautas relacionadas ao desenvolvimento do estado.