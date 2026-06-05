O que sabemos sobre a investigação contra Virginia Fonseca?

Por R7

Publicada em 05/06/2026 às 10h36

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca passou a ser alvo de uma investigação conduzida pela Polícia Federal após movimentações financeiras consideradas atípicas serem identificadas em relatórios produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Até o momento, Virginia não foi denunciada nem acusada formalmente de qualquer crime.

Como começou a investigação

A investigação teve origem em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) elaborados pelo Coaf a partir de comunicações feitas por instituições bancárias. Esses relatórios são usados para alertar autoridades sobre operações financeiras consideradas fora do padrão ou que mereçam análise adicional. A existência dos documentos, porém, não significa automaticamente que houve irregularidade.

O objetivo da apuração é verificar a legalidade das operações financeiras envolvendo a influenciadora e empresas ligadas a ela, além de analisar a origem dos recursos movimentados e apurar possíveis crimes financeiros, fiscais ou relacionados à lavagem de dinheiro.

O foco sobre a Talismã Digital

Uma das principais operações analisadas envolve a Talismã Digital, empresa de mídia administrada por Virginia e pelo ex-marido, o cantor Zé Felipe. De acordo com os relatórios citados nas reportagens, a companhia recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024.

Desse total, cerca de R$ 17,7 milhões teriam sido transferidos pela empresa AMP Pay Marketing e Negócios por meio de cinco operações via Pix. As movimentações chamaram a atenção do Banco Santander porque a AMP Pay estaria enquadrada no Simples Nacional, regime tributário voltado para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.

Outro ponto destacado nas reportagens é que a empresa estaria registrada em um box comercial em Itajaí, Santa Catarina, e aparentaria não ter capacidade financeira compatível com o volume das transações realizadas.

A ligação da Wepink com a investigação

Outro eixo da investigação envolve a Wepink, marca de cosméticos que se tornou o principal negócio de Virginia. A empresa foi fundada em parceria com os empresários Samara Cahanovich Martins e Thiago Stabile e teria alcançado faturamento de cerca de R$ 1,3 bilhão em 2025.

A origem da empresa também passou a ser analisada após surgirem informações sobre negócios anteriores de Stabile. Antes da criação da Wepink, ele era sócio da Pink Lash, empresa que teve participação de Karen de Moura Tanaka Mori, conhecida como “Japa do PCC”, apontada como companheira de um integrante do Primeiro Comando da Capital. Posteriormente, segundo os textos publicados, os sócios romperam com Karen e fundaram a Wepink ao lado de Virginia e do empresário chinês Chaopeng Tan.

Relação com a CPI das Bets

A investigação da PF acontece após Virginia ter sido um dos nomes citados na CPI das Bets, instalada no Senado Federal para investigar a atuação de empresas de apostas esportivas e influenciadores digitais. Em maio de 2025, a comissão aprovou um requerimento para que o Coaf elaborasse relatórios sobre movimentações financeiras da influenciadora entre janeiro de 2023 e abril de 2025.

Virginia prestou depoimento à CPI e negou ter lucrado diretamente com as perdas de apostadores em campanhas publicitárias de casas de apostas. Embora o relatório final da comissão tenha pedido o indiciamento de diversas pessoas, incluindo a influenciadora, o parecer acabou rejeitado no Senado, encerrando a CPI sem consequências diretas contra ela.

O que diz a defesa de Virginia

A defesa da influenciadora afirma que não houve qualquer prática ilícita e sustenta que todas as movimentações financeiras possuem justificativa documental. A empresária também nega irregularidades em suas empresas e afirma atuar dentro da legislação.

Nos últimos dias, Virginia voltou ao centro das atenções após ter sido hostilizada durante um amistoso da Seleção Brasileira no Maracanã. Em publicações feitas no Instagram, ela afirmou estar cansada de julgamentos públicos e disse ter se sentido “acuada” diante dos ataques recebidos.