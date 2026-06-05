Ataque da Rússia próximo a Kiev mata 4, diz Ucrânia

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 05/06/2026 às 10h20

Um ataque de drones da Rússia contra uma empresa do setor alimentício em uma região próxima à capital da Ucrânia, Kiev, matou quatro pessoas, informou nesta sexta-feira (5) o governador regional Mykola Kalashnyk.

Ainda segundo Kalashnyk, o ataque provocou um incêndio em um prédio administrativo localizado nas instalações da empresa e partes da estrutura foram destruídas.

Os ataques ocorreram horas após o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicar uma carta aberta endereçada ao presidente russo, Vladimir Putin, propondo um encontro entre os dois e o fim da guerra.

Veja os vídeos em alta do g1

Agora no g1

Na carta, Zelensky critica a atuação de Putin com relação à Ucrânia nas últimas duas décadas e destacou as consequências da guerra, como a morte dos soldados e o aumento de preços em território russo.

"A escolha agora é sua. Chega de guerra. A Ucrânia propõe pôr fim a esta guerra. Isso deve ser feito com honestidade, dignidade e com garantias de que a guerra não será reacesa", diz um trecho da carta.

Após sugerir um encontro presencial com Putin, Zelensky diz que a reunião entre os líderes deve acontecer fora da Rússia ou da Ucrânia. O presidente ucraniano também sugere um cessar-fogo total durante as negociações entre os países.

"Existem países que, tradicionalmente, recebem líderes para resolver questões de guerra e paz. Suíça, Turquia e países do mundo árabe, por exemplo."