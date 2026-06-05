Zelensky propõe encontro e um

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 05/06/2026 às 10h16

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs nesta quinta-feira um encontro presencial com Vladimir Putin, em uma rara carta aberta dirigida ao líder russo, na qual também afirmou estar disposto a um "cessar-fogo total".

"A Ucrânia propõe o fim desta guerra", diz a mensagem publicada no site da presidência ucraniana. "Estou propondo uma reunião", escreveu Zelensky, acrescentando: "São os líderes que resolvem as questões cruciais. Sempre foi assim e sempre será."

"A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo total durante todo o período das negociações", acrescentou.

O presidente ucraniano também destacou que Kiev está preparada para continuar lutando caso Putin não concorde em encerrar o conflito. "Se ele não chegar pessoalmente à conclusão de que é hora de pôr fim a esta guerra, a Ucrânia continuará lutando por sua existência", afirmou, alertando que isso pode colocar em risco a posição política do presidente russo.

A carta foi publicada poucos instantes depois de Putin anunciar que Moscou estaria disposta a fazer algumas concessões para alcançar um acordo com a Ucrânia, desde que Kiev também estivesse disposta a ceder em determinados pontos.

No entanto, o líder russo rejeitou a possibilidade de os países da União Europeia atuarem como mediadores nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, argumentando que não são partes neutras no conflito.

Até o momento da publicação da carta, Putin não havia feito comentários imediatos. O presidente russo estava encerrando uma reunião com jornalistas estrangeiros durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo.

Por outro lado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reagiu rapidamente, afirmando que Volodymyr Zelensky pode se reunir com Vladimir Putin "a qualquer momento", segundo a imprensa estatal russa.

"Zelensky pode vir a Moscou a qualquer momento", declarou Peskov, acrescentando que o presidente russo ainda não havia lido a carta.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também comentou o assunto e afirmou que uma reunião entre Putin e Zelensky seria "ótima".

"Fico muito feliz que estejam falando sobre se encontrar. Acho que tivemos alguma participação nisso (...) Acho que seria ótimo que eles se encontrassem", declarou Trump no Salão Oval da Casa Branca.

As negociações entre Rússia e Ucrânia estão paralisadas há meses. As conversas mediadas pelos Estados Unidos permanecem suspensas em razão dos desdobramentos da guerra envolvendo o Irã.