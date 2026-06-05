Casal é preso apôs pancadaria em residência na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 05/06/2026 às 09h15

Um homem de 39 anos e uma mulher de 29 anos foram presos na noite de quinta-feira (4) após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Três Marias, em Porto Velho.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) para atender a uma denúncia de desentendimento entre o casal. No local, familiares informaram que os dois estavam tentando se agredir mutuamente.

Segundo a ocorrência, o casal já é conhecido das forças policiais devido a registros anteriores de conflitos conjugais. A mãe da mulher relatou ainda que existe uma medida protetiva em desfavor do homem, mas que ambos continuavam convivendo, o que teria comprometido a eficácia da determinação judicial.

Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram os envolvidos em uma intensa briga na Rua Daniela, próximo à Rua Rio de Janeiro. Foi necessária a intervenção da guarnição para separar o casal.

Ainda conforme a PM, ambos apresentavam sinais visíveis de embriaguez e lesões corporais. Diante da situação, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Justiça.