Colombiano é morto com vários golpes de espada em Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 05/06/2026 às 08h40

Um colombiano identificado como Gabriel José Arrieta Jiménez, que completaria 36 anos nesta sexta-feira, 5, foi assassinado por um compatriota dentro da casa em que estava morando há cerca de um mês no bairro São José, em Vilhena, na noite de ontem. O violento crime, cometido com uma espada japonesa conhecida como “Katana”, aconteceu por volta das 22:30h.



O autor do homicídio, identificado como Juan Alejandro, foi preso ainda no local, completamente ensanguentado e em estado de choque. O motivo da luta corporal que terminou em tragédia seria um desentendimento entre a vítima, que emprestava dinheiro a juros, e o assassino, que fazia a cobrança das dívidas.



Prática já comum em Porto Velho e que começa a ser observada também em Vilhena, a “agiotagem colombiana” consiste na abordagem a pequenos comerciantes, com a oferta de dinheiro a juros de maneira descomplicada. As taxas são altas e as cobranças dos inadimplentes podem ser violentas.



Entre os pertences Gabriel, que teve o crânio violentamente atingido e um dos braços quase decepado pelos golpes desferidos com a arma branca, estavam vários cartões bancários, todos em nome dele, aparentemente usados nas transações financeiras com os que tomavam empréstimos a juros.



O FOLHA DO SUL ON LINE apurou, através de fontes extraoficiais, que o assassino teria se irritado com a ameaça do agiota de não lhe pagar pelo serviço, já que ele tinha conseguido receber poucas das dívidas que havia cobrado em Vilhena.



A esposa do colombiano morto, que já estava vindo para Vilhena, onde comemoraria o aniversário do companheiro, tentará levar o corpo dele para o país vizinho após a necrópsia. Se não conseguir o dinheiro para o translado, o sepultamento será feito em Vilhena.