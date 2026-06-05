Marcos Rogério não para; Fúria e Everton otimistas; e a parceria forte de Hildon e Deiró

Por Sérgio Pires

Publicada em 05/06/2026 às 08h51

POR CAUSA DE ERROS GRAVES, FLÁVIO BOLSONARO PERDE ESPAÇO PARA RONALDO CAIADO E ROMEU ZEMA

Só um descerebrado ou alguém vivendo num mundo completamente fora da vida nacional, poderia supor que a esquerda brasileira não fosse concentrar toda a sua artilharia naquele nome que, até há pouco, era o único que poderia derrubar Lula e seu grupo que tanto mal têm causado ao país.

Ora, por óbvio, Flávio Bolsonaro teria que se espelhar na mulher de César. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto! E o que faz o filho do ex-Presidente, que poderia elegê-lo só com o sobrenome? Faz negócios escusos com Daniel Vorcaro e seu banco podre. Depois, se reúne com um dos maiores corruptos da nossa história recente, o ex-presidente da Câmara Federal, o cassado Eduardo Cunha.

Não é possível que Flávio seja tão ingênuo ao ponto de imaginar que, mesmo que tenha feito tudo dentro da lei, a ele isso basta! Pode ser legal. Mas, é imoral. E para ele, que surgia como a possibilidade concreta de tirar o Brasil de mãos sujas da roubalheira e da corrupção, havia uma única alternativa: vida ilibada. Zero erro.

Claro que ainda pode haver reversão de tudo isso. Mas que fica uma mancha, uma suspeita, um fio de amargo na boca dos seus seguidores e eleitores, fica sim! Flávio não tem o direito de errar. E, pelas últimas pesquisas, tem pagado caro por isso. Em alguns levantamentos nacionais, ele chegava a aparecer na frente de Lula ou ao menos empatado. Agora, pode estar distante cinco pontos, num eventual segundo turno.

Ronaldo Caiado e Romeu Zema, antes muito distantes dos primeiros colocados, deram um salto. Na última pesquisa Real Time Big Data, Zema também ficaria a cinco pontos de Lula, mas Caiado já aparece tecnicamente empatado com o presidente petista (e não com um ponto a menos, como divulgou, erroneamente, este Blog).

Líderes de esquerda também começaram a atacar Caiado, na medida em que ele aparece bem nas pesquisas. Só que o experiente ex-governador de Goiás, que deixou o cargo com quase 80 por cento de aprovação, não deixa por menos. Respondo à altura. Responde na hora. Contra ataca de imediato. Não deixa que qualquer acusação fique sem resposta.

Há ainda um longo caminho a ser percorrido. Flávio Bolsonaro certamente marcou muitos pontos na direita brasileira por seu encontro com Donald Trump e a influência direta na decisão de que “nossos criminosos”, como diz o presidente Lula, tenham sido tornados terroristas pelos americanos. Mas ele não tem direito algum erros.

Os que já cometeu, ainda podem ser fatais, embora ele possa se recuperar. Mas com Caiado surgindo forte, com discurso antiPT e antiLula muito respeitado, o caminho de Flávio não será fácil.

Para a direita e os conservadores, o que importa é que um dos seus representantes ou ambos derrubem este governo que está destruindo nosso país.

Esperemos, pois, até a eleição que está chegando.

CANDIDATOS SE MEXEM EM TODO O ESTADO E PESQUISAS INTERNAS APONTAM QUEM ESTÁ MELHOR OU QUEM ESTÁ PIOR

Adailton Fúria concentra sua campanha em inúmeras cidades do interior, enquanto seu vice, Everton Leoni, amplia sua presença em Porto Velho e região, onde é cercado por amigos, fãs e simpatizantes. A dupla segue concedendo entrevistas em várias emissoras do Estado. Nesta quinta, por exemplo, Everton foi entrevistado por Vinicius Canova, para o programa RD Entrevista, que vai ao ar nos sites Rondônia Dinâmica e Informa Rondônia. Fúria e Everton estão muito otimistas em relação a esta pré-campanha.

Marcos Rogério também não para. Atua no Senado, em defesa das pautas da direita e do seu candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro. Rogério, ao mesmo tempo em que percorre o Estado em pré-campanha, também trabalha pelos nomes dos seus candidatos ao Senado, Fernando Máximo e Bruno Scheid. O candidato percorreu a Rondônia Rural Show, onde manteve contato com expositores e testou a popularidade entre o público. Rogério, até o momento, não definiu ainda seu vice. Está também aguardando a decisão do prefeito Léo Moraes, em apoiá-lo.

Hildon Chaves e Cirone Deiró, uma parceria forte, também faz a pré-campanha circulando principalmente no interior. Na Capital, o prestígio eleitoral de Hildon continua em alta e a busca de uma maior aproximação com o eleitorado do interior.

Todos os partidos com chances maiores de levarem seus candidatos ao segundo turno, já estão fazendo pesquisas em todo o Estado. Obviamente que são levantamentos apenas para consumo interno, sem registro do TRE e, portanto, os resultados não podem ser publicados.

O que se ouve, aqui e ali, é que algumas das pesquisas agradaram quem as contratou, mas outras ficaram longe disso.

EXCLUSIVO: PEDRO ABIB FALA DO ENCONTRO DO MDB E DIZ QUE COMEÇARÁ UMA CAMINHADA PARA OUVIR OS RONDONIENSES

“Foi um momento de congraçamento, de democracia, com o lançamento oficial da nossa pré-candidatura ao governo, no MDB. Nós tivemos um auditório lotadíssimo, em plena segunda-feira à noite e isto nos mostra que as pessoas estão buscando por esta esperança que Rondônia quer e precisa”. Foi com estas frases que o Pedro Abib, o nome do MDB ao Governo, começou um curto vídeo, com exclusividade para este blog, falando no desafio que terá pela frente e no sucesso do evento em que o lançou.

Ele prosseguiu: “foi importante a participação do nosso presidente nacional Baleia Rossi; do senador Confúcio Moura, mas também das lideranças do MDB”. Ele acrescentou que a partir de agora, irá caminhar por todos os municípios, em todos os diretórios do partido, “para que a gente possa construir um plano de Governo em que se encontre, efetivamente, as soluções; discutir as políticas públicas que possamos entregar lá na frente, para melhorar a vida das pessoas”.

Depois de lembrar que o evento emedebista foi um momento de uma unidade do MDB”, até porque, destaca, “o partido é de uma grande diversidade” e precisa de um projeto de união. “A partir de agora, o processo é de caminhada, para que as pessoas conheçam a trajetória de vida, a trajetória profissional do Pedro Abid. E verão que esta trajetória tem consonância com o projeto que vamos apresentar”.

Para Abib, “é um projeto que a gente passa a construir juntos, na escuta, caminhando o Estado, ouvindo o povo de Rondônia, para que a gente possa, lá na frente, a gente consiga fazer um governo que de ampare sempre em diagnósticos, em dados, em ciência”.

Só assim, concluiu, “se poderá ter eficiência na administração pública!”

NO RACIOCÍNIO LÓGICO NÃO É UMA ELEIÇÃO, MAS SIM UMA REELEIÇÃO! O PROBLEMA É A SURPRESA DAS URNAS

Há uma espécie de milagre no mundo da política, principalmente ao se abordar a eleição dos membros da Assembleia Legislativa do Estado. Como pode haver renovação nos nomes para as 24 cadeiras, quando toda a estrutura é feita para ajudar a reeleição, dando poucas chances aos novos nomes?

Na última disputa nas urnas, em 2022, a renovação foi de 44 por cento, embora os eleitos sem terem tido participação da vida pública anteriormente (eram ex-prefeitos, vereadores, secretários municipais e etc.) se tornou uma exceção.

Lembrando quem se elegeu pela primeira vez há quase quatro anos: Ieda Chaves, Dr. Luis Do Hospital, Cássio Gois, Delegado Lucas Torres, Affonso Candido, Gislaine Lebrinha, Delegado Rodrigo Camargo, Pedro Fernandes, Ribeiro Do Sinpol, Cláudia De Jesus, Edevaldo Neves, Dra. Taíssa Sousa e Nim Barroso.

Neste ano, contudo, as dificuldades dos novatos serão muito maiores aos novatos. Um grande percentual de parlamentares, alguns indo para vários mandatos, passou os quatro anos se preparando para a reeleição. Além disso, as emendas parlamentares encheram os municípios de máquinas, equipamentos, ambulâncias, serviços de saúde e obras públicas.

O mesmo raciocínio da reeleição pode ser feito em relação ao Congresso Nacional, mas não com a mesma intensidade. A proximidade dos deputados estaduais com a população; os milhões de emendas e a campanha eleitoral contínua, mesmo sem pedir votos, tende a manter a maioria dos mesmos nomes para a próxima legislatura, ao menos em tese e raciocínio lógico.

O problema são as urnas. Elas muitas vezes surpreendem, mesmo quem tem tudo para se reeleger. E trazem nomes surpreendentes. O que acontecerá em outubro? Nem a famosa Mãe Dinah saberia responder.

BUROCRACIA, INTERNET, CÓDIGO E CURSO CARO: NOVA LEI DA ANTT PODE ACABAR COM TRABALHO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS

É inacreditável. Uma nova legislação criada pelo governo federal, através de uma invenção chamada Código Identificador da Operação de Transporte, através de medida determinada pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tende a se tornar o mais novo inferno para trabalhadores do setor de transporte e, mais que isso, pode inviabilizar exatamente os mais pobres, os freteiros.

O resumo da tragédia: motoristas autônomos agora terão que entrar na Internet, através do site Gov.BR, para só lá conseguirem um código, este tal de CIOT, para só então poderem trabalhar. E quem tiver qualquer problema, ainda terá que fazer um curso especializado. O valor do curso: cerca de 2.500 reais. Pela nova norma, quem não cumprir toda esta burocracia infernal, poderá pagar multa de até 10.500 reais.

Para cada carga, o motorista terá que cumprir todo este ritual, para ter o documento que autorize o transporte da carga, chamado MDF, que será fornecido pela empresa contratante. O MDF sempre existiu, mas era um formulário simples, muito fácil de ser preenchido. Agora, O Estado resolveu criar um formulário eletrônico e aí veio as novas informações que trouxeram as dificuldades, até porque só é possível acessar com o GOV.BR, como explica o conhecido contador João Altair, um dos especialistas no assunto.

Os protestos já apareceram em todo o Estado. O megaempresário César Cassol, por exemplo, primeiro a denunciar o absurdo, ironizou, dizendo que determinadas mercadorias, como o calcário que ele produz, terá que ser transportada por carriola, que é um carro de duas rodas, pequeno e ordinário”. Ele também é conhecido como carrinho de mão.

Como a nova decisão da ANTT, milhares de motoristas autônomos poderão ficar sem chance de trabalho, porque além do curso caro que muitos terão que fazer, a multa de 10.500 reais quem não cumprir toda a infernal burocracia seria um golpe mortal a toda essa pobre gente.

PIB DE RONDÔNIA DÁ UM SALTO EM SETE ANOS E AUMENTA DE 47 BILHÕES PARA 83 BILHÕES DE REAIS

O governo de Rondônia comemora um grande salto no seu Produto Interno Bruto (PIB) em sete anos: o percentual foi de 76,54 por cento, saltando de 47 bilhões de reais para mais de 83 milhões de reais. O governador Marcos Rocha enumerou vários avanços na nossa economia, destacando, por exemplo, que o resultado “ evidencia uma evolução na velocidade do crescimento econômico do Estado. O resultado coloca Rondônia em patamar de destaque nacional, figurando entre as economias mais dinâmicas e promissoras do Brasil”.

Rocha acrescenta: “Rondônia conquistou nos últimos anos um dos ambientes mais favoráveis para os negócios, tanto nas cidades quanto no do campo, todos prosperando. Batemos recorde de exportações e temos uma das menores taxas de desemprego do Brasil”.

Para ele, Rondônia vivenciou, neste período, “um salto histórico de investimentos e está em evidência pelos indicadores econômicos positivos e pelas conquistas alcançadas, sobressaindo como um dos melhores lugares para viver e trabalhar do país”.

O crescimento muito acima das melhores médias nacionais é creditada, pelo Governador, “ao do esforço da população, que aproveita as oportunidades com dedicação, produzindo com qualidade, sustentabilidade e conquistando prêmios, levando o Estado a obter notoriedade no cenário nacional e internacional”. As políticas públicas, impulsionado por ações inéditas do governo de Rondônia, buscam, antes de tudo, tornar Rondônia numa terra muito mais próspera.

“O Estado vivenciou um salto histórico de investimentos e está em evidência pelos indicadores econômicos positivos e pelas conquistas alcançadas, sobressaindo como um dos melhores lugares para viver e trabalhar do país”, concluiu Rocha.

PASSO DECISIVO: PREFEITURA DOA PRÉDIO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO PARA A UNIR

“Sabe aquele projeto que parece um sonho distante, mas que, quando sai do papel, muda a vida de milhares de famílias? É exatamente essa a sensação que tomou conta de Porto Velho nesta terça-feira!”

Esta é a frase que abre o release da Prefeitura sobre um passo dos mais importantes para a concretização do futuro Hospital Municipal Universitário: a assinatura da lei que autoriza a doação do prédio do antigo Hospital das Clínicas, comprado pelo município, para a Unir. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e oficializa a parceria que dará u movo hospital aos porto-velhenses.

“Foi o passo definitivo para a implantação do tão sonhado Hospital Universitário”, disse o prefeito Léo Moraes. O evento reuniu grande público, numa data que ficará para a história do sistema de saúde da Capital rondoniense.

O projeto é resultado de um esforço conjunto que envolveu a compra do prédio com recursos próprios do município, um grande diferencial, já que a estrutura foi adquirida pronta, garantindo muito mais agilidade para a implantação. Agora, o passo definitivo acontece com a parceria entre Unir, Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

Para o prefeito Léo Moraes, o momento é um marco histórico. “Hoje é o dia em que, legalmente, começamos a passar do sonho para a realidade. Não é um, não são dois, não são três anos. É um século de espera para termos um Hospital Universitário. O melhor está por vir em defesa do nosso povo”, celebrou.

PESQUISA MUNDIAL: FRACASSO DO ENSINO IDEOLÓGICO TAMBÉM ATINGE EM CHEIO AS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS

O fracasso da Educação brasileira, dominada pela ideologia e com pouco ensino de verdade, onde estudantes saem do primeiro grau sem saberem formalizar uma frase ou fazer contas básicas; de um ensino médio ruim, que não prepara ninguém para o ensino superior, é claro que também chegou, com toda a força, nas universidades brasileiras.

Levantamento do Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR), divulgado nesta segunda-feira, mostrou que 45 das 52 universidades brasileiras que integram a lista perderam posição em 2026. Isso significa que 87 por cento das instituições do país, para surpresa de praticamente ninguém, tiveram piora no desempenho, enquanto somente cinco melhoraram e outra duas ficaram estáveis.

De um ano para outro, algumas das principais universidades brasileiras caíram ainda mais no ranking mundial, não só na qualidade do ensino mas, principalmente, por falta de investimentos em pesquisas científicas e tecnológicas.

Algumas das maiores universidades do país ocupam posições pífias, para não dizer ridículas, nmo ranking mundial: De 2025 para 2026, a USP recuou da 81ª para a 82ª posição mundial; a Unicamp da 327ª para a 340ª; a Unesp da 428ª para a 450ª; a UFRJ da 393ª para a 407ª; a UFRGS da 445ª para a 446ª e a UFMG da 480ª para a 484ª posição. A USP, considerada a número um no Brasil, é apenas a número 82 no contexto internacional.

É claro que não se pode generalizar, mas entrar numa Universidade brasileira, com raras exceções, é ingressar num território praticamente sem lei, com sujeira tomando conta, pichações, salas transformadas em centro de doutrinação comunista e, pior de tudo, local de venda e consumo de drogas.

Quem achar que é exagero percorra a internet, onde dezenas de vídeos mostram ao que foram relegadas algumas grandes universidades do nosso país.

CRISPIN FALA A FÁBIO CAMILO SOBRE PROBLEMAS E SOLUÇÕES PARA RONDÔNIA E DE SUA ATUAÇÃO NOS MUNICÍPIOS

A situação da saúde pública, a necessidade de reforço no efetivo das forças de segurança, os desafios ambientais no Vale do Guaporé e a importância do planejamento para o futuro de Rondônia, fizeram parte dos principais temas abordados pelo deputado estadual Ismael Crispin durante entrevista ao programa Informe na Hora, apresentado por Fábio Camilo, um dos jornalistas mais respeitados no Estado.

Crispin fez uma análise dos principais desafios enfrentados pelo Estado e defendeu que as soluções passam por uma gestão mais próxima dos municípios, pela valorização das lideranças locais e pelo fortalecimento das políticas públicas voltadas para quem vive no interior.

Segundo o deputado, o trabalho parlamentar precisa estar conectado à realidade da população. “Quem representa Rondônia precisa andar pelo Estado, ouvir as pessoas e entender os problemas onde eles acontecem. É assim que conseguimos transformar demandas em soluções”, afirmou.

Entre as ações citadas estão investimentos em infraestrutura urbana, recuperação de vias, construção de pontes e melhorias nos serviços públicos. “Hoje São Miguel vive uma realidade diferente. O município conseguiu avançar e entregar resultados importantes para a população”, avaliou. “Quem anda pelos municípios conhece os problemas de perto. É ouvindo as pessoas e construindo soluções junto com elas que conseguimos transformar realidades e entregar resultados”, sublinhou.

Ele reafirmou ainda sua defesa de uma atuação política baseada no diálogo com a população e na presença constante nos municípios. Segundo Crispin, os desafios de Rondônia só serão superados com planejamento, união de esforços e compromisso com quem vive a realidade do Estado diariamente.

PERGUNTINHA

Você acredita no que o presidente Lula afirmou de que a culpa por eventuais novas e pesadas tributações impostas aos produtos brasileiros, pelo governo americano ao Brasil, seja culpa dos Bolsonaro, inclusive insinuando que Flávio Bolsonaro deveria ser enforcado por isso?