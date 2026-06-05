Mata-mata da Libertadores; Tabelinha Rondoniense, JEM e corrida de rua agitam Rondônia

Por João Rafael Costa

Publicada em 05/06/2026 às 09h30

Sorteio definiu mata-mata da Libertadores, Ancelotti faz testes em treinamento da Seleção e Luto no futebol. Tabelinha Rondoniense, JEM e corrida de rua agitam Rondônia.

Escalação da Seleção Brasileira para amistoso, tabela da Libertadores e luto pela morte do ídolo palmeirense.

Seleção - O técnico Carlo Ancelotti segue testando variações na Seleção Brasileira antes do último amistoso pré-Copa. No treino desta quinta-feira, nos EUA, o comandante barrou Lucas Paquetá e promoveu a entrada do atacante Rayan, mantendo uma formação ousada com quatro homens de frente ao lado de Igor Thiago, Raphinha e Vini Jr.

Na defesa, Gabriel Magalhães alegou cansaço devido à final da Champions e virou dúvida, dando vaga a Léo Pereira. Outra novidade é Douglas Santos na lateral esquerda. O provável Brasil tem: Alisson; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Rayan; Igor Thiago, Raphinha e Vini Jr. O jogo contra o Egito é sábado (6), às 18h.

Libertadores - A Conmebol detalhou a tabela das oitavas de final da Libertadores! O Fluminense abre os trabalhos para as equipes brasileiras no dia 11 de agosto, às 19h, contra o Independiente Rivadavia no Maracanã.

No dia 12, as atenções se voltam para o Mineirão, onde Cruzeiro e Flamengo fazem o jogo de ida do superclássico nacional às 21h30. Um pouco antes, às 19h, o Palmeiras recebe o Cerro Porteño.

Já no dia 13, o Mirassol encara a LDU em casa (com estádio a definir), e o Corinthians visita o Rosario Central na Argentina. Os duelos de volta acontecerão na semana seguinte, entre 18 e 20 de agosto, invertendo apenas os mandos de campo.

Luto - O futebol brasileiro está de luto. Morreu na (4) quinta-feira, aos 76 anos, o ex-meia-atacante Leivinha, um dos maiores ícones da história do Palmeiras. Ele enfrentava complicações causadas pela doença de Alzheimer.

Contratado em 1971, Leivinha foi peça-chave da histórica Segunda Academia do Verdão, jogando ao lado de Ademir da Guia. Pelo clube, marcou 108 gols em 267 jogos e faturou o bicampeonato brasileiro (1972/1973). O craque também brilhou na Portuguesa, Atlético de Madrid, São Paulo e disputou a Copa de 1974 pela Seleção Brasileira, onde fez o milésimo gol da história da Amarelinha. Um legado eterno.

Tabelinha Rondoniense

Retorno dos Jogos Escolares de Porto Velho e detalhes do evento gratuito Corre de Domingo em Jaru.

JEM - O esporte estudantil está de volta em grande estilo na capital. Após um hiato de 12 anos, a Prefeitura de Porto Velho abriu oficialmente o JEM-PVH 2026 no Ginásio Cláudio Coutinho. Promovido pela Semtel, o evento teve apresentações de ginástica rítmica, fanfarra, dança junina e o acendimento da Pira Olímpica.

A competição reúne 68 escolas e 2.680 participantes, incluindo atletas e dirigentes da capital e dos distritos. O prefeito Léo Moraes (Podemos) celebrou o retorno histórico focando na inclusão e na descoberta de novos talentos. Os jogos seguem até o dia 14 de junho com disputas de futsal, vôlei, basquete, atletismo e muito mais.

Corrida - Alô, galera de Jaru. O município receberá no dia 21 de junho, às 17h, a primeira edição do Corre de Domingo. O evento gratuito acontecerá na Praça da Avenida Dom Pedro I (Setor 05) e terá um percurso de aproximadamente cinco quilômetros.

Segundo informações do RONDONIA DINÂMICA, a iniciativa é aberta para todas as idades e níveis de condicionamento, sem necessidade de experiência em corridas. Mais do que uma competição, a proposta foca na saúde, na convivência familiar e no bem-estar, contando também com música e muita diversão. A organização espera que o projeto se torne tradição na cidade.