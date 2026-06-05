Prefeitura de Jaru conclui ações do Maio Amarelo; mais de 2 mil pessoas participaram de palestras

Por Assessoria

Publicada em 05/06/2026 às 09h08

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Cidade e Desenvolvimento – Semplacide e do Departamento Municipal de Trânsito – Demtran, encerrou as atividades da campanha Maio Amarelo com uma palestra educativa voltada aos colaboradores da Energisa, realizada na última sexta-feira (29).

Durante a apresentação, foram abordados temas relacionados à segurança viária, com destaque para a importância da direção defensiva, respeito às leis de trânsito, atenção aos pedestres e ciclistas, uso correto dos equipamentos de segurança e da responsabilidade individual de cada cidadão na construção de um trânsito mais seguro.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. Ao longo do mês, a Semplacide e o Demtran promoveram cerca de 25 palestras em escolas, empresas e estabelecimentos comerciais do município.

As ações alcançaram mais de 2 mil pessoas, levando orientações e informações sobre práticas que contribuem para um trânsito mais humano, consciente e seguro para todos.

De acordo com a secretária da Semplacide, Edileuza Sena, a participação da população é fundamental para a construção de um trânsito mais seguro. “As campanhas de conscientização são imprescindíveis, mas cabe a cada cidadão colocar em prática atitudes responsáveis que preservem a própria vida e a do próximo”, destacou.