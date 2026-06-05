Renovação da irmandade entre Beni e Rondônia abre caminho para nova fase de desenvolvimento

Por Vanessa Moura

Publicada em 05/06/2026 às 09h45

A parceria entre o governo de Rondônia e o Departamento de Beni, Bolívia, ganhou um capítulo especial nesta quarta-feira (3), com o encontro do novo governador do Beni, Jesús Egüez Rivero, juntamente com sua equipe técnica e o governador de Rondônia, Marcos Rocha, no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho para assinatura da renovação da irmandade entre os governos.

Os governos demonstraram o interesse na continuidade das ações de irmandade, evidenciando as muitas características em comum na região e o desejo de construir caminho para uma nova fase de desenvolvimento integrado visando os benefícios para a população, apesar de idiomas diferentes e da fronteira física fluvial.

Para o governador de Rondônia, o momento foi marcado pelo interesse mútuo em continuar trabalhando em conjunto. ‘‘Beni e Rondônia se entendem muito bem e, nesse encontro, traçamos novas metas a serem percorridas para que a população da nossa região se desenvolva cada vez mais.”

O governador de Beni declarou: “Nós nos reconhecemos como irmãos, Beni e Rondônia, Bolívia e Brasil, porque são uma só região e precisamos trabalhar em irmandade, para desenvolver juntos, esse potencial que temos”.

O documento ratifica e aprofunda o irmandade entre Rondônia e Beni

CRESCIMENTO INTEGRADO

Aprender com o exemplo de Rondônia, segundo o governador do Beni, foi um dos motivos que atraiu a comitiva para solo rondoniense, fazendo do estado o primeiro destino internacional do novo governo. Jesús Egüez destacou o interesse em aprender com a experiência da governança rondoniense com o objetivo de melhorar as condições econômicas da população, ter um agronegócio fortalecido e desenvolvimento.

Ao detalhar a ‘receita do sucesso’ rondoniense, o governador de Rondônia, Marcos Rocha recordou que os desafios do início da gestão foram superados com rigoroso equilíbrio nas contas públicas e a estratégia de fortalecer o desenvolvimento dos municípios, investindo na prosperidade das cadeias produtivas, a exemplo do café, tambaqui e cacau; realizando obras de infraestrutura; buscando a harmonia entre os Poderes e atendendo o desejo social por empregos, com Rondônia conquistando e mantendo-se nos últimos anos com uma das menores taxas de desemprego do Brasil.

DESDOBRAMENTO DA NOVA FASE

Governador do Beni destacou o avanço do agronegócio de Rondônia como exemplo a ser seguido

O titular da Secretaria Especial de Integração do estado de Rondônia em Brasília (Sibra), Augusto Leonel ressaltou que o documento assinado, intitulado Pacto do Mamoré é um protocolo de ratificação e aprofundamento do irmanamento entre Rondônia e Beni consolidando os compromissos firmados em ciclos anteriores e fixando os novos eixos prioritários de cooperação: o estudo de marcos legais que possam conferir maior permanência institucional à parceria; a criação de uma Comissão Técnica Permanente, em formato de grupo de trabalho binacional com reuniões ao menos trimestrais; e o desenvolvimento conjunto de projetos ligados ao Corredor Bioceânico, abrangendo infraestrutura e conectividade multimodal, facilitação do comércio, segurança de fronteira e sustentabilidade ambiental.

Estiveram presentes na reunião, pelo Beni, além do governador; o secretário de Relações Internacionais Jorge Chávez; o secretário de Desenvolvimento Produtivo, Rolf Perrogon; entre outros representantes da delegação boliviana. Por Rondônia, o governador do estado; o titular da Sibra; o secretário-chefe da Casa Civil e de Obras, Elias Rezende; o procurador-geral do Estado, Thiago Alencar; o subchefe da Casa Militar coronel PM Alexandre Gonçalves Viana e representantes do Poder Legislativo.