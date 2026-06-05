Por Taiana Mendonça

Publicada em 05/06/2026 às 09h39

Carreta da Saúde reforça combate à hanseníase na capital; ação itinerante levará atendimento especializado

Entre os dias 9 e 12 de junho, Porto Velho receberá a Carreta da Saúde – Hanseníase, iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A ação tem como objetivo ampliar o diagnóstico precoce da hanseníase, levar atendimento especializado à população e fortalecer as ações de enfrentamento à doença no município.

A unidade itinerante contará com consultórios preparados para atendimento e orientação à população, além de ações educativas voltadas à conscientização sobre sintomas, transmissão, prevenção e tratamento da hanseníase.

A programação será realizada em dois pontos: na Praça CEU, localizada na zona Leste da capital, e em Vista Alegre do Abunã. Além dos atendimentos, a ação também prevê capacitação de profissionais de saúde e atividades de busca ativa realizadas pelas equipes da atenção básica.

Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) realizarão busca ativa nas comunidades, orientando pessoas com sinais e sintomas suspeitos a procurarem atendimento na carreta. No entanto, qualquer pessoa que apresente sintomas da doença também poderá buscar atendimento diretamente no local, levando cartão do SUS ou CPF e documento oficial com foto.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que a ação reforça o compromisso da gestão municipal com a saúde preventiva e o cuidado com a população.

“Estamos trabalhando para aproximar os serviços de saúde da população e garantir atendimento digno e humanizado para quem mais precisa. A prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para combater a hanseníase e evitar sequelas. Essa parceria fortalece ainda mais a rede de atendimento no nosso município”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou que a ação representa um importante reforço na estratégia de combate à doença no município.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e fortalecer o cuidado com a população. A hanseníase tem cura e o tratamento está disponível gratuitamente pelo SUS. Quanto mais cedo identificarmos os casos, maiores são as chances de evitar sequelas e interromper a transmissão da doença”.

A coordenadora municipal de Controle da Hanseníase, Sheila Arruda, reforçou a importância da conscientização da população sobre os sinais da doença.

“Muitas pessoas convivem com sintomas sem saber que podem estar com hanseníase. A carreta será uma oportunidade importante para avaliação, orientação e diagnóstico. Por isso, é fundamental que a população procure atendimento ao perceber manchas com perda de sensibilidade, dormências ou formigamentos”.

A hanseníase é uma doença infecciosa que acomete principalmente a pele e os nervos periféricos. Entre os sinais e sintomas estão manchas com alteração de sensibilidade, formigamentos, dormência e fraqueza muscular. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar sequelas e interromper a transmissão da doença.

A Semusa reforça que a hanseníase tem cura e que o tratamento é gratuito, ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO

Praça CEU – Zona Leste

• Dia 9 de junho (manhã e tarde)

• Dia 10 de junho (até 12h)

Vista Alegre do Abunã

• Dia 12 de junho (o dia todo)