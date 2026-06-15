Centenas de pessoas prestigiam os dois dias do 8º Arraiá da Prefeitura de Jaru

Por Assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 08h34

O 8º Arraiá da Prefeitura de Jaru reuniu centenas de pessoas no estádio municipal Leal Chapelão durante a última quinta-feira (11) e sexta-feira (12). O público acompanhou as danças juninas realizadas pelos alunos das escolas da rede municipal de ensino e participou de momentos de diversão ao longo dos dois dias de evento.

O prefeito Jeverson Lima esteve presente nas duas noites da festa e agradeceu à população pela participação no Arraiá. “Foi um evento muito bonito, com a presença de famílias inteiras se divertindo e celebrando as tradições desta época do ano”, destacou.

Na última noite do Arraiá, foi a vez das apresentações dos estudantes das escolas Menézio de Victo, Maria de Lourdes, Maria Gomes da Costa, Elza Maria Fabris, Pato Donald, Zenir Carvalho e Beatriz Mireya.

O Arraiá foi promovido pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt). Além das apresentações culturais, o evento contou com decoração temática, praça de alimentação e área de lazer com brinquedos infláveis e pula-pula gratuitos para as crianças.

Além do prefeito Jeverson Lima, também estiveram presentes no último dia do evento o vice-prefeito Grécio Benedito, a primeira-dama e secretária municipal de desenvolvimento social, Leidiane Lima, a vereadora Sthella Almeida e a secretária de educação, Cleide Gonçalves Leite Prates.