Campus São Miguel discute “ECA Digital: Direitos, Segurança e Responsabilidade no Mundo Virtual”

Por IFRO

Publicada em 12/06/2026 às 15h01

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus São Miguel do Guaporé, realizou a Mesa-redonda “ECA Digital: Direitos, Segurança e Responsabilidade no Mundo Virtual”. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura proteção integral também nos espaços virtuais, reforçando a importância da conscientização sobre segurança, ética, respeito e responsabilidade on-line.

O evento ocorreu no dia 29 de abril e reuniu estudantes do primeiro ao terceiro ano do Curso Técnico em Agricultura Integrado ao Ensino Médio. Isabely Paiva, que cursa o segundo ano, destacou a relevância das discussões propostas pela atividade, principalmente em relação ao cyberbullyng, devido a sua constante recorrência nos meios digitais.

O projeto de roda de conversa foi pensado para promover palestra educativa sobre um tema atual. O avanço das tecnologias digitais e o uso constante da internet por crianças e adolescentes têm proporcionado inúmeras possibilidades de aprendizagem, comunicação e acesso à informação. Contudo, também surgem desafios relacionados à segurança digital, ao respeito nas redes sociais e à exposição excessiva. Além da palestra, foi realizada atividade prática de produção de cartazes educativos, incentivando os estudantes à reflexão, criatividade e conscientização sobre cidadania digital e uso responsável da internet.

Coordenador do Evento, Igor Sousa Pires ressaltou a importância de promover a conscientização dos estudantes acerca dos direitos, deveres, segurança e responsabilidade no ambiente digital, marcado por crescentes ameaças à integridade física e psicológica dos alunos. Segundo o docente, o ambiente virtual faz parte do cotidiano dos estudantes, sendo fundamental discutir os direitos, deveres e responsabilidades existentes no meio digital.

O Professor Igor explicou ainda que a proposta busca fortalecer o protagonismo juvenil, estimular o pensamento crítico e promover atitudes seguras e conscientes no uso das tecnologias digitais. Entre os objetivos estava orientar os estudantes sobre segurança digital, direitos garantidos pelo ECA no ambiente virtual, além de debater temas como cyberbullying, fake news e privacidade digital, incentivando o uso consciente e responsável das redes sociais.