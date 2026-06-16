Arraiá Jipa atrai grande público e consolida nova tradição cultural em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 16/06/2026 às 10h22

O Beira Rio Cultural foi palco de dois dias de muita música, cultura, entretenimento e solidariedade durante o Arraiá Jipa 2026. Promovido pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP), com apoio da Secretaria Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), o evento reuniu milhares de pessoas e movimentou a cidade nos dias 13 e 14 de junho.

A programação teve início no sábado (13) com a transmissão em telão do primeiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, reunindo torcedores de diferentes idades em um clima de confraternização. Após a partida, o público acompanhou a apresentação da quadrilha junina JUABP, de Porto Velho, reconhecida por seus títulos no tradicional Festival Flor do Maracujá.

A noite seguiu com a participação da atração nacional Ju Marques, que levou ao palco sucessos do arrocha e da seresta, encerrando o primeiro dia de programação com muita animação. Segundo estimativa do Corpo de Bombeiros Militar, cerca de 15 mil pessoas passaram pelo Beira Rio Cultural durante o sábado, demonstrando a grande adesão popular ao evento.

No domingo (14), o Arraiá Jipa manteve o público presente com uma programação voltada à valorização dos artistas e manifestações culturais da região. O palco recebeu apresentações de Malukim do Forró, do grupo de Carimbó da APAE, Malas do Forró e da cantora Marla Sousa, proporcionando uma noite marcada pela diversidade cultural e pela participação das famílias ji-paranaenses.

Além das atrações artísticas, o evento também cumpriu seu papel social. Durante os dois dias de festa, entidades assistenciais do município comercializaram alimentos e produtos típicos, gerando recursos para manutenção de suas atividades. Como forma de reconhecimento pela participação e contribuição ao sucesso do evento, foi realizada a entrega do Selo Solidário às instituições envolvidas na iniciativa.

Para o prefeito Affonso Cândido (PL), o resultado alcançado demonstra a força dos eventos culturais como ferramenta de integração social e valorização das tradições populares.

“Ver a população ocupando os espaços públicos, participando de uma programação cultural diversificada e ainda contribuindo com entidades que desenvolvem um trabalho tão importante para nossa comunidade mostra que o Arraiá de Jipa cumpriu seu objetivo. Foi uma festa construída para as famílias e para fortalecer nossa identidade cultural”, destacou.

O Arraiá de Jipa é uma realização da Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Fundação Cultural de Ji-Paraná, com apoio da Secretaria Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), e contou com recursos destinados por emenda parlamentar do deputado estadual Laerte Gomes (PSD).