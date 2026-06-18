Arraiá da Melhor Idade promove integração, alegria e valorização dos idosos no SCFV

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 09h20

A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou nesta data o Arraiá da Melhor Idade, uma programação especial voltada aos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O evento foi marcado por momentos de muita alegria, integração e fortalecimento dos vínculos comunitários. Os idosos participaram de uma animada programação com músicas típicas, decoração temática, comidas tradicionais e trajes característicos das festas juninas, tornando o ambiente ainda mais acolhedor e festivo.

Além das atividades recreativas, foi servido um almoço especial preparado com muito carinho para os participantes, proporcionando um momento de confraternização e valorização da pessoa idosa.

A ação reforça o compromisso da Secretaria Municipal de Assistência Social em promover atividades que incentivem a convivência social, o bem-estar e a qualidade de vida da população idosa, garantindo espaços de participação, lazer e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Momentos como este demonstram a importância de reconhecer e celebrar a trajetória da nossa melhor idade, proporcionando experiências que promovam alegria, inclusão e cidadania.