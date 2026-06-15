Arraiá Ariquemes 2026 entra para história e é sucesso de público

Por assessoria

Publicada em 15/06/2026 às 14h48

Que festa inesquecível! O Arraiá Ariquemes 2026 entrou para a história com noites repletas de alegria, cultura, música, dança e muita emoção. Durante todo o final de semana, milhares de pessoas passaram pelo evento para celebrar as tradições juninas, prestigiar as apresentações culturais, saborear comidas típicas e viver momentos especiais em família.

A Prefeitura de Ariquemes agradece a todos que participaram, aos artistas, equipes de organização, parceiros, expositores, servidores e, principalmente, à população que fez desta edição um grande sucesso.

Foi lindo ver nossa cidade reunida, fortalecendo a cultura, valorizando nossos talentos e celebrando o orgulho de ser ariquemense.