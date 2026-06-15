Aos 53 anos, Adriane Galisteu exibe boa forma em viagem à Itália

Por IG

Publicada em 15/06/2026 às 11h26

Adriane Galisteu, de 53 anos, surgiu renovando o bronzeado na manhã desta segunda-feira (15), durante viagem à Puglia, na Itália.

Curtindo as férias no país europeu, a apresentadora compartilhou um clique em que aparece exibindo toda a sua boa forma.

No registro, a loira surge vestindo um biquíni de tricô azul bebê, deitadaem uma espreguiçadeira, mostrando o corpo suado. Para complementar o look, Adriane elegeu joias em ouro e um par de óculos verdes.

Mais tarde, a apresentadora abriu um álbum de fotos de outros momentos especiais da viagem. Nos cliques, ela volta a aparecer de biquíni, enquanto curte um dia de sol no hotel de luxo Borgo Egnazia, localizado em Alberobello, no Sul da Itália.

O carrossel de imagens também contou com muitos registros de Adriane Galisteu aproveitando diferentes pontos turísticos da cidade ao lado do marido, Alexandre Iódice.

“Mais um dia maravilhoso por aqui…descobrindo uma Itália completamente diferente”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Adriane Galisteu é detonada após polêmica envolvendo escala 6x1

Apesar dos dias de descanso na Europa, nem tudo são flores na vida de Adriane Galisteu. Na última semana, a apresentadora causou revolta nas redes sociais após curtir uma postagem que detonava o avanço da Proposta Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala 6x1.