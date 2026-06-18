Alex Redano solicita recuperação de estradas e ponte no interior do Parque Nacional de Pacaás Novos

Por Mateus Andrade

Publicada em 18/06/2026 às 08h10

Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Thyago Lorenzet | Secom ALE/RO)

Com o objetivo de garantir melhores condições de acesso e fortalecer as ações de preservação ambiental, fiscalização e pesquisa desenvolvidas no Parque Nacional de Pacaás Novos, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Governo do Estado solicitando a recuperação e o encascalhamento de importantes trechos de estradas localizados no interior da unidade de conservação.



A proposta, encaminhada ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), prevê a recuperação de aproximadamente 12,5 quilômetros de estrada utilizada como carreador florestal, ligando a porteira de acesso à Base de Campo Candeias. O parlamentar também solicitou a recuperação da estrada que dá acesso à Base Jaci, incluindo a manutenção da ponte existente no local.



Segundo Alex Redano, a melhoria dessas vias é fundamental para garantir a mobilidade das equipes que atuam diariamente na proteção do parque, uma das mais importantes áreas de preservação ambiental de Rondônia.



“O Parque Nacional de Pacaás Novos possui uma relevância ambiental enorme para o nosso estado e para o país. Manter as estradas em condições adequadas significa oferecer suporte às atividades de fiscalização, pesquisa científica e combate a crimes ambientais, além de garantir mais segurança para os profissionais que atuam na região ”, destacou o deputado.



O parlamentar ressaltou, ainda, que a recuperação das estradas e da ponte permitirá maior eficiência no deslocamento das equipes responsáveis pela gestão da unidade, especialmente em períodos de chuva, quando os acessos costumam apresentar dificuldades.



A indicação reforça o compromisso de Alex Redano com ações que contribuem para a preservação dos recursos naturais e para o fortalecimento da infraestrutura necessária ao funcionamento de áreas estratégicas para a conservação ambiental em Rondônia.



Foto: Thyago Lorenzet