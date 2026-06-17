Alex Redano solicita mutirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional em Cacoal

Por Mateus Andrade

Publicada em 17/06/2026 às 08h30

Deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (SEDEC), solicitando a realização de um mutirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no município de Cacoal.



A proposta tem como objetivo atender à crescente demanda da população pelo novo documento de identificação, diante das dificuldades encontradas para realizar agendamentos por meio do sistema online. Segundo o parlamentar, muitos cidadãos enfrentam obstáculos devido à instabilidade da plataforma e ao elevado número de acessos, o que tem dificultado a obtenção da CIN.



Redano destaca que a falta da documentação atualizada tem gerado transtornos para a população, comprometendo o acesso a serviços essenciais, programas sociais, atendimentos de saúde, instituições financeiras e outras atividades que exigem identificação civil regularizada.



Na indicação, o deputado solicita que o Governo do Estado avalie a possibilidade de enviar uma equipe técnica ao município para promover um mutirão de atendimento, garantindo mais agilidade, eficiência e acessibilidade no processo de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional.



“Nosso objetivo é facilitar o acesso da população a um documento fundamental para o exercício da cidadania, reduzindo filas e atendendo quem tem enfrentado dificuldades para conseguir o agendamento”, ressaltou Alex Redano.



A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com ações que contribuam para melhorar o atendimento à população e ampliar o acesso aos serviços públicos em todas as regiões de Rondônia.



Foto: Rafael Oliveira