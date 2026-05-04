Vilhena abrirá o Maio Amarelo com chamado à responsabilidade no trânsito

Por Assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 08h49

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito e promover a valorização da vida, a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (Semtran), em parceria com diversas instituições locais, realizará, no dia 07 de maio, a abertura oficial do Movimento Maio Amarelo 2026. A ação terá início às 09h, no auditório do SEST/SENAT.

Neste ano, a campanha traz como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destacando a necessidade de empatia, respeito e atenção entre os usuários das vias, como fatores fundamentais para a redução de acidentes. A proposta é incentivar uma mudança de comportamento, estimulando cada cidadão a compreender seu papel na construção de um trânsito mais seguro e humano.

Criado em 2014, o Movimento Maio Amarelo é uma iniciativa de alcance internacional que busca chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. A campanha envolve o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil em ações coordenadas de educação, conscientização e mobilização. O mês de maio foi escolhido em referência à Década de Ação pela Segurança no Trânsito, instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O secretário municipal de trânsito, Rogério Dias, destaca que em Rondônia os dados reforçam a urgência do tema. De acordo com levantamentos de órgãos de trânsito e segurança pública, milhares de acidentes são registrados anualmente no estado. Entre as principais causas estão o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool, ultrapassagens indevidas e o uso do celular ao volante.

Em Vilhena, a abertura do movimento marca o início de uma série de atividades educativas, palestras e mobilizações que serão realizadas ao longo do mês, reforçando o compromisso do município com a segurança viária e a preservação da vida.