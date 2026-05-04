Um 1º de Maio pra ficar na história do SINTERO; confira como foi a programação que reuniu milhares de trabalhadores

Por SINTERO

Publicada em 04/05/2026 às 08h23

O Sintero realizou, no dia 1º de maio, mais uma edição da tradicional Festa do Trabalhador e da Trabalhadora, reunindo cerca de cinco mil participantes em um grande momento de celebração e integração da categoria.

Neste ano, o evento ganhou um destaque especial: o primeiro costelão da Regional Norte. Ao todo, foram preparados 200 costelões, garantindo almoço para trabalhadores, trabalhadoras e seus convidados que participaram da programação ao longo do dia.

A festa teve início ao meio-dia, com apresentações artísticas do cantor Cleber Guidini e do DJ Mário Henrique, com clima de reencontros, conversas e confraternização. Além do almoço, foram oferecidas bebidas ao público, dentro de uma estrutura organizada para receber os participantes com conforto.

À noite, o evento seguiu com atrações locais, como DJ Mário Henrique, Evaristo Vieira, o Romântico do Brega, e Gisele Freitas. O encerramento teve apresentação nacional de Raied Neto, ex-integrante da banda Calcinha Preta.

A presidenta do Sintero, Dioneida Castoldi, destacou que a realização do evento é resultado de um trabalho coletivo, construído junto com a diretoria executiva e as regionais do sindicato. “É um momento de celebrar, mas também de agradecer a cada trabalhador e trabalhadora que faz parte dessa história. A luta é diária, é grande, mas momentos como esse mostram a importância de estarmos juntos, conectados, celebrando e renovando nossas forças”, afirmou.

Em sua fala, ela também enfatizou: “A gente luta, mas também se encontra, se abraça e comemora. Porque é assim que seguimos firmes, e com a certeza de que nossas conquistas continuam.”