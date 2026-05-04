Ultrassonografia é retomada em Jaci-Paraná e amplia atendimento nos distritos de Porto Velho

Por Taiana Mendonça

Publicada em 04/05/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), retomou o serviço de ultrassonografia no distrito de Jaci-Paraná. A medida amplia o acesso a exames de média complexidade e atende moradores de localidades ao longo da BR-364.

O atendimento alcança, além de Jaci-Paraná, os distritos de Abunã, Vila da Penha, Nova Mutum, Rio Pardo, União Bandeirantes e o assentamento Santa Rita. A descentralização reduz a necessidade de deslocamento até a capital e facilita o acesso da população aos serviços de saúde.

O prefeito Léo Moraes destacou que a ação faz parte da estratégia de descentralização da saúde. “Nosso compromisso é levar atendimento para mais perto das pessoas. Quando o serviço chega aos distritos, garantimos mais acesso, reduzimos filas e melhoramos a qualidade de vida da população”.

A retomada ocorreu após ajustes administrativos e reorganização da oferta. Os exames passam a ser realizados mais próximos das residências dos pacientes, o que contribui para maior comparecimento e agilidade no diagnóstico.

Moradora de Nova Mutum, a usuária do SUS Shirleide Arruda Leal Madeira relatou a importância do serviço. “Eu aguardava pelo exame há um ano. Ter esse atendimento mais perto faz diferença para quem mora nos distritos”.

REDUÇÃO DE FILAS

Segundo a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, a medida fortalece a rede de atendimento. “Garantimos mais acesso e reduzimos distâncias, levando atendimento com mais dignidade à população”.

O atendimento ocorre por meio do sistema de regulação, com encaminhamento pelas unidades básicas de saúde. Os exames são realizados na unidade local, com equipe especializada.

A diretora do Departamento de Média e Alta Complexidade, Francisa Nery, ressaltou o impacto na fila de espera. “Havia demanda reprimida, principalmente de pacientes com dificuldade de deslocamento. Com o serviço no distrito, avançamos na redução dessa fila e aumentamos a resolutividade”.

ATENDIMENTO

O serviço será ofertado mensalmente, com profissional do Centro de Especialidades Médicas (CEM) Rafael Vaz e Silva. A iniciativa fortalece a rede municipal e amplia a cobertura de serviços especializados nos distritos.

A retomada da ultrassonografia reforça a ampliação do atendimento especializado e a presença da rede pública de saúde nas regiões mais distantes de Porto Velho.