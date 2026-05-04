Turismo histórico de Rondônia está de portas abertas na região Madeira-Mamoré

Por Vanessa Moura

Publicada em 04/05/2026 às 09h06

O turismo histórico-cultural é um dos pontos fortes da Região Madeira-Mamoré, desde os trilhos da ferrovia ao traçado das linhas telegráficas. Em meio a tantas memórias, essa parte de Rondônia possui encantos como o atrativo pôr do sol visto da orla no Rio Madeira, que tem vista para a floresta à tradição da festa dos bois Malhadinho e Flor do Campo no Duelo da Fronteira. É a terra do açaí, do tacacá e do tambaqui. Nos rostos dos que vivem aqui está a história de quem passou ou visitou a região. São descendentes de barbadianos, nordestinos, bolivianos e de tantas outras nacionalidades que, junto com indígenas e ribeirinhos moldaram a identidade do seu povo.

Foi na Região da Madeira-Mamoré que nasceram os primeiros municípios de Rondônia: Porto Velho (a Capital) e Guajará-Mirim (na fronteira com a Bolívia) que hoje esbanjam e respiram histórias e memórias. Também fazem parte dela, os municípios de Nova Mamoré, Candeias do Jamari e Itapuã do Oeste, com os quais compartilham heranças históricas. Nelas encontram-se monumentos históricos como o complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), que justifica o nome dado à região e memoriais que valorizam a memória dos pioneiros e ajudam a contar a trajetória do estado.

COMPLEXO MEMORIAL RONDON

Um exemplo é o Complexo Memorial Rondon, localizado na Estrada do Santo Antônio, nº 4.863, Bairro Militar, em Porto Velho, às margens do Rio Madeira. O local foi recentemente revitalizado, com investimento do governo de Rondônia, que valoriza a história do local. O novo Memorial possui câmeras de monitoramento 24 horas em todo o seu entorno. Com a estrutura renovada, desde pintura, manutenção até troca total do telhado, o local que é mantido sob a coordenação da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), foi reaberto para visitações em março.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o espaço foi criado preservar a identidade e o legado do povo rondoniense e impulsionar o turismo histórico. “Rondônia está localizada onde foram criados postos telegráficos da expedição Rondon, que, com o passar do tempo, se transformaram em cidades; por isso, preservar essa história é valorizar a trajetória do nosso estado”, evidenciou.

O titular da Setur, Gilvan Pereira, destacou que o memorial é um convite para que pessoas de todo o mundo conheçam a história e a cultura de Rondônia. ‘‘O Memorial valoriza o legado de um dos maiores nomes da história da integração no Brasil, conecta o passado com o presente da Amazônia e de Rondônia, é um cartão-postal do turismo do estado, com a riqueza de conhecimentos e memórias.’’

ACERVO

No Memorial Rondon há uma exposição permanente com o tema: “Rondon, o Marechal da Paz”, que oferece aos visitantes mais de 400 itens históricos, dentre fotos, documentos, obras literárias, peças e utensílios, assim como réplicas de objetos usados pelo Marechal, filme sobre a saga de Rondon, além de fazer uma imersão na história com acesso a um antigo telégrafo e painéis com curiosidades da região, desde a sua colonização.

O memorial está localizado ao lado da igrejinha de Santo Antônio, onde funcionou uma Estação Telegráfica, a de Santo Antônio do Rio Madeira. A extinta cidade, que outrora desfrutava de prestígio e movimento, hoje repousa no silêncio profundo da memória, como um eco distante de um tempo que não volta mais. Foi neste lugar que a comissão Rondon cumpriu a missão de ligar Cuiabá a então cidade de Santo Antônio do Madeira.