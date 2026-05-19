Trânsito de Porto Velho é caótico e violento, por que não implantar o sistema de Faixa Verde? Congresso do Ministério Público em junho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/05/2026 às 14h00

Trânsito – Porto Velho, seguramente, tem um dos trânsitos mais complicados do País. Motoristas e principalmente motoqueiros –não os motociclistas– que abusam das irregularidades sem que sofram sansões cabíveis e necessárias, porque não existe um policiamento ostensivo-preventivo eficiente. Os –Poucos– agentes de trânsito, não têm preparo suficiente para orientar, organizar, fiscalizar, e, se necessário for multar, apreender veículos dos infratores, que são muitos, inúmeros. A maioria, quase a totalidade, de os entregadores chamados de motoboys não respeitam semáforos, faixas de segurança, estacionamentos, limites de velocidade, além de ultrapassarem pela direita. A maioria dos atendimentos do Pronto Socorro João Paulo II é de motoqueiros, quase sempre para atendimento ortopédico, quebraduras (pernas, braços), além da cabeça.

Solução – A Prefeitura de Santo André (SP) está implantando um novo sistema de controle de tráfego, nos semáforos, chamado de ‘Faixa Verde”, que objetiva otimizar o fluxo de veículos e ampliar a segurança em especial nos cruzamentos de vias secundárias. A Faixa Verde funciona de forma magnética diretamente no asfalto, os laços indutivos, que identificam a presença de carros e motos acionando o semáforo de forma inteligente, automática. O sistema só é liberado quando necessário evitando interrupções desnecessárias, com o semáforo aberto sem que tenham veículos na via principal evitando congestionamento de forma automática. Para funcionar o motorista ou motociclista deve parar na Faixa Verde para que o sensor seja acionado e o sinal aberto no momento adequado e, automaticamente também abrirá para a via transversal deixando tráfego fluente e seguro. Uma boa ideia para o prefeito Leo Moraes (Podemos), que gosta de inovação implantar em Porto Velho.

Congresso MP – Estão abertas as inscrições para o 1º Congresso Estadual do Ministério Público (MP) de Rondônia. O evento reunirá membros do MP-RO, profissionais de Direito, especialistas e representantes da sociedade para debaterem temas relacionados ao sistema de Justiça. O tema do congresso é ”Ministério Público e Inovações no Sistema de Justiça, Direito das Vítimas, Tutela Coletiva e Tecnologia”, e ocorrerá no período de 10 a 12 de junho nos auditórios da instituição, na Escola Superior do Ministério Público, e na FCR com transmissão ao vivo nos ambientes específicos. Palestras, painéis, oficinas e grupos de trabalho estão na programação, todos voltados para o funcionamento do sistema de justiça e as mudanças tecnológicas. Na abertura oficial estará o procurador-geral de Justiça do MP-RO, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago. Na programação a participação de representantes do Superior Tribunal de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, Associação Nacional dos Membros do MP e de diferentes ramos do Ministério Público em nível nacional. Encaminhamento dos trabalhos científicos e as inscrições estão abertas no link https://www.even3.com.br/1-congresso-estadual-do-ministerio-publico-do-estado-de-rondonia-725582/.

Friagem – Em razão de massa de polar oriunda da Argentina, Rondônia teve um dia atípico nesta terça-feira (19). Denominada de friagem, pelos rondonienses, um Estado onde a temperatura sempre está quase sempre acima de 30 graus, quando ocorre como agora, a registrar 14 graus em Vilhena, que fica em plano mais elevado, Guajará-Mirim, às margens do Rio Mamoré, 17 graus e Porto Velho, a nível do Rio Madeira, 20 graus, a população estranha. A região também é diferenciada, pois tem somente duas estações climáticas e não quatro como as demais. O Inverno, que está chegando ao fim, quando chove praticamente todos os dias, e o Verão, que está chegando com proximidade do mês de junho, quando durante meses as chuvas ficam limitadas. A previsão meteorológica é que teremos temperaturas mais baixas em Rondônia até a quarta-feira (20).

Convenções – No período de 20 de julho a 5 de agosto ocorrerão as convenções partidárias, oportunidade em que serão definidos os candidatos aos inúmeros cargos eletivos que estarão em disputa, de presidente da República a deputados estaduais, menos a prefeito, vice e vereador, que foram reeleitos e eleitos nas Eleições Municipais de 2024. Em Rondônia a escolha do novo governador mobiliza as atenções. Vários pré-candidatos já estão em plena pré-campanha e percorrem os 52 municípios em busca de apoio para os nomes serem confirmados nas convenções. Destaques para Hildon Chaves (UB), senador e presidente do PL, Marcos Rogério; Expedito Netto (PT, Adailton Fúria (PSD), ex-prefeito de Cacoal; Luiz Carlos Teodoro do Psol, e Samuel Costa (PSB). Somente Chaves já tem chapa fechada tendo como vice o deputado estadual Cirone Deiró (UB-Cacoal). Chaves, Fúria, Rogério e Expedito já estão em pré-campanha, mas somente Hildon Chaves com o candidato a vice.

Respigo

Na segunda-feira (18) um grupo de jornalistas esteve na câmara de vereadores de porto Velho mantendo contato com o presidente, Gedeão Negreiros (PSDB). O motivo do encontro dos jornalistas com Gedeão ocorreu devido a acusações de agressão física e verbal do vereador Marcos Combate (Agir) contra o jornalista e proprietário de site, Edval Sheik, que estava no gabinete do vereador Breno Mendes (Avante) entrevistando-o +++ Com notas oficiais da Fenaj, Sinjor, foi entregue pelos jornalistas solicitação de cassação do mandato de o vereador por quebra de decoro. Gedeão ficou de encaminhar a solicitação para os trâmites legais no legislativo municipal +++ Combate alega que foi achacado e Edival teria exigido R$ 20 mil para parar os ataques contra ele. Se realmente isso ocorreu, existem a Leis, a Justiça, nada justifica agressões +++ Na próxima semana, em razão da Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), não teremos as sessões plenárias ordinárias da de terça-feira, pela manhã e quarta-feira, à tarde. É que os deputados estarão reunidos em Ji-Paraná, no estande da Ale-RO +++ Além das sessões solenes para entrega de comendas na terça-feira e quarta-feira, no período vespertino, será realizada sessão extraordinária itinerante na quinta-feira (28). A sessão extraordinária será aberta pela manhã e encerrada no período da tarde +++ A convocação de Neymar pelo treinador Carlo Ancelotti não foi surpresa. Mesmo não estando em forma, 34 anos, ter fama de cai cai, sua presença, mesmo no banco de reservas é uma opção importante para o treinador e preocupação para os adversários +++ Agora convocar Paquetá, que vem mal as pernas no Flamengo e deixar Pedro, centroavante do time rubro-negro de fora é questionável. Demonstra que os empresários predominam na convocação da Seleção Brasileira.