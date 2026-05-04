TCE e MPC destacam importância de ações preventivas para proteger saúde da população e evitar nova crise de queimadas em Rondônia

Por MPC-RO

Publicada em 04/05/2026 às 15h09

Esse objetivo foi exposto pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e pelo Ministério Público de Contas (MPC-RO) durante reunião, nesta quinta-feira (30/4), na sede do Tribunal, com representantes da Controladoria-Geral do Estado (CGE-RO) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-RO).

Na pauta, a importância de o Estado desenvolver ações concretas e coordenadas de prevenção e combate às queimadas e incêndios florestais, a fim de evitar a repetição do grave cenário registrado em 2024, que trouxe prejuízos à saúde pública, ao meio ambiente e à economia regional.

Na reunião, foi reforçado o papel do TCE e do MPC na fiscalização e indução de políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate às queimadas em Rondônia

O encontro teve a participação do presidente do TCE, Wilber Coimbra, do subprocurador-geral do MPC, Adilson Moreira, e do secretário-geral de controle externo, Marcus Cézar Filho.

Também do controlador-geral do Estado, José de Aquino, e do sub-comandante dos Bombeiros, coronel BM Andrey Vinícius Vaz.

FISCALIZAÇÃO E INDUÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

Durante o encontro, o TCE-RO reforçou seu papel de fiscalização e indução de políticas públicas voltadas à prevenção e ao combate às queimadas.

Desde fevereiro, o Tribunal notificou o Governo do Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), prefeitos e secretarias municipais, cobrando providências urgentes para reduzir riscos e evitar novos danos à população.

Entre as determinações, destacam-se o fortalecimento das ações de fiscalização e controle, investimentos em educação ambiental, além da atuação efetiva da Defesa Civil, com integração entre os órgãos municipais, estaduais e federais.

O Ministério Público de Contas (MPC-RO) também atua de forma conjunta, acompanhando as medidas adotadas e reforçando a necessidade de respostas rápidas e eficazes por parte do poder público.

2024: O ALERTA QUE RONDÔNIA NÃO PODE IGNORAR

As queimadas e os incêndios florestais afetam diretamente a vida das pessoas, agravando problemas respiratórios, sobrecarregando o sistema de saúde, prejudicando o transporte aéreo e causando perdas econômicas significativas.

Em 2024, Rondônia enfrentou um dos períodos mais críticos de sua história, com milhões de hectares atingidos pelo fogo, o que evidenciou a urgência de respostas preventivas e articuladas para proteger a população e reduzir riscos sociais e ambientais.

A atuação antecipada do Estado é essencial para evitar que famílias voltem a sofrer com a fumaça, a interrupção de serviços essenciais e os impactos econômicos que atingem especialmente os mais vulneráveis.

Ao induzir ações preventivas e cobrar respostas coordenadas do poder público, o TCE-RO reafirma que o controle externo é um instrumento de proteção social. A atuação do Tribunal contribui para transformar alertas em políticas públicas eficazes, protegendo a saúde da população, o meio ambiente e o futuro de Rondônia.