Suspeito de ameaçar Ronaldo Caiado é localizado em Porto Velho e liberado após registro policial

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/05/2026 às 08h48

PORTO VELHO, RO - Um homem investigado por publicar ameaças contra o pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado foi detido em Porto Velho e liberado após prestar esclarecimentos. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (30), e o suspeito assinou compromisso para comparecer à Justiça quando convocado.

A localização do homem ocorreu após articulação entre a Polícia Civil de Goiás e a Polícia Civil de Rondônia. A identificação inicial foi feita em Goiás, de onde partiram as informações que levaram às buscas na capital rondoniense.

Segundo as investigações, as ameaças foram feitas por meio de comentários em publicações do perfil oficial de Caiado no Instagram. Nas mensagens, o suspeito fazia menções ao uso de arma de fogo. Após tomar conhecimento do conteúdo, o político registrou boletim de ocorrência.

O homem foi conduzido até a delegacia em Porto Velho, onde o caso foi formalizado. Apesar da detenção, ele não permaneceu preso e responderá em liberdade, conforme previsto para esse tipo de ocorrência. O enquadramento legal pode ser o de crime de ameaça, conforme o Código Penal.

Informações repassadas pela polícia indicam que o investigado já possui registros anteriores. Em um dos episódios, ele teria lançado blocos de concreto contra veículos estacionados enquanto trafegava de motocicleta pelas ruas da cidade.

As autoridades não divulgaram a identidade do suspeito. O caso segue sob análise judicial, e o comparecimento dele poderá ser exigido em futuras etapas do processo.