Sessão solene itinerante proposta por Laerte Gomes homenageia personalidades e instituições na 13ª RRSI

Por Juliana Martins

Publicada em 28/05/2026 às 08h10

Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

A programação da 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI) ganhou um momento especial de reconhecimento e valorização na tarde desta terça-feira (27), com a realização da Sessão Solene Itinerante, proposta pelo deputado estadual Laerte Gomes (PSD), no estande da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia.



Ao fazer a abertura oficial da sessão, Laerte Gomes ressaltou que a solenidade representa um momento importante de gratidão e reconhecimento público àqueles que ajudam diariamente no crescimento de Rondônia.



“Cada homenageado possui uma história de dedicação, compromisso e contribuição com o nosso estado. São pessoas e instituições que fazem a diferença em diversas áreas e que merecem esse reconhecimento do Poder Legislativo”, destacou o parlamentar.





Homenageados na sessão solene, proposta pelo deputado Laerte Gomes (PSD) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)



Entre as honrarias entregues estão Títulos Honoríficos de Cidadão do estado de Rondônia, Medalha de Mérito Legislativo, Título Honorífico de Honra ao Mérito e votos de louvor, reconhecendo trajetórias marcadas pelo trabalho, dedicação e contribuição ao desenvolvimento do estado.



Para compor o dispositivo de honra, o deputado convidou os representantes da bancada federal de Rondônia, deputado federal Lúcio Mosquini (PL) e deputada Federal Silvia Cristina (PP), os deputados estaduais Cássio Góis (PSD) e Luizinho Goebel (Podemos), o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), o prefeito de Vale do Paraíso Charles Gomes, na ocasião representando todos os prefeitos e vice-prefeitos presentes, o vereador de Ji-Paraná, Edinho Fidélis, representando todos os vereadores e vereadoras presentes, o defensor público Gustavo Saldanha, no ato representando a Defensoria Pública do Estado, o ex-deputado da 7ª e da 8ª Legislatura Estadual de Rondônia, Jesualdo Pires, o ex-secretário de Fazenda do estado de Rondônia, Luiz Fernando Pereira da Silva, o ex-prefeito de Cacoal, Adailton Fúria e sua esposa, Joliane Fúria, a presidente da União de Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver), Rosária Helena.



Cada integrante da mesa teve a oportunidade de se pronunciar e, individualmente, parabenizaram tanto a iniciativa do deputado Laerte Gomes por reconhecer o papel de cada um dos homenageados e seus relevantes serviços prestados em prol de Rondônia, como a todos os agraciados na tarde desta terça-feira.



Entrega dos Títulos Honoríficos, Medalhas e votos de louvor (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)



Em seguida, receberam o Título Honorífico de Cidadão do estado de Rondônia Marcelo Luiz Feitosa Ferrari, Luiz Nunes Xismenes, Maria José da Silva, Fernando Vilas Boas, Aldenir Braga de Mesquita, João José de Oliveira, Cleberson Jair Patrício de Oliveira, Dr. Maximiliano Darcy David, Job Leonardo Junior, Rosaria Helena de Oliveira Lima, Charles Luis Pinheiro Gomes, Celio Jesus Lang, José Carlos Pereira e Maria Aparecida Alves Pereira Rezende.



Também receberam votos de louvor a Creche Grilo Falante, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), a Fundação Ji-Cred e Edison Fidelis de Souza. A Medalha de Mérito Legislativo foi entregue a Edilson Ferreira de Alencar, enquanto Rodrigo Mota de Jesus recebeu o Título Honorífico de Honra ao Mérito.



Após a entrega dos Títulos Honoríficos, Medalhas e votos de louvor, os homenageados tiveram a oportunidade de fazer o uso da palavra para agradeceram ao deputado Laerte Gomes pelo reconhecimento e contar um pouco da sua trajetória individual que motivou tal reconhecimento.





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)



Ao retomar a fala, o parlamentar destacou que, além de fortalecer o agronegócio e movimentar a economia, a Rondônia Rural Show também se consolida como um espaço de valorização das pessoas e instituições que ajudam a transformar Rondônia diariamente.



“Foi uma honra poder prestar esse reconhecimento a homens, mulheres e instituições que já contribuíram ou contribuem diretamente para o crescimento do nosso estado. Rondônia é construída por pessoas trabalhadoras, comprometidas e que acreditam no desenvolvimento da nossa terra. Parabéns a todos e obrigada pela presença de cada um de vocês que aceitaram nosso convite e vieram prestigiar nossos homenageados”, finalizou o deputado.



Foto: Thyago Lorentz