Deputado Ezequiel Neiva garante adubo orgânico para fortalecer agricultura familiar em Cerejeiras

Por Alexandre Almeida

Publicada em 28/05/2026 às 08h00

Investimento de Ezequiel Neiva vai beneficiar mais de 200 produtores rurais no município (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A agricultura familiar de Cerejeiras foi contemplada com uma carreta carregada com 15 toneladas de adubo orgânico adquiridas por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 1,5 milhão destinada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). A ação conta com a parceria da Prefeitura Municipal, por meio do prefeito Sinésio José e do vice-prefeito Valdir Carlos, em conjunto com os vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio, Valmir Joaquim e Zeca Rolista.



O investimento irá beneficiar mais de 200 produtores rurais da agricultura familiar, fortalecendo a produção agrícola, incentivando o desenvolvimento no campo e proporcionando melhores condições de trabalho aos agricultores do município.



De acordo com o deputado Ezequiel Neiva, a iniciativa demonstra a importância da união entre o mandato parlamentar e a administração municipal para garantir mais apoio aos pequenos produtores rurais. “Essa parceria com a Prefeitura é fundamental para que os investimentos cheguem até quem realmente precisa. O produtor rural merece incentivo, condições adequadas de produção e apoio para continuar gerando emprego, renda e desenvolvimento para o município”, destacou o parlamentar.



O deputado estadual Ezequiel Neiva enfatizou a importância das parcerias entre o poder público e os produtores rurais para garantir avanços no setor agrícola. “As ações conjuntas permitem ampliar os investimentos, melhorar as condições de produção e incentivar o desenvolvimento sustentável no estado, fortalecendo a agricultura familiar como uma das bases da economia regional”, frisou o parlamentar.



Ezequiel Neiva ressaltou ainda que tem atuado de forma permanente em defesa da agricultura familiar e do fortalecimento da economia rural em municípios do Cone Sul e de todo o estado. Segundo o deputado, o investimento representa mais incentivo ao homem do campo e à produção sustentável.



“Nosso compromisso é apoiar o produtor rural em cada canto de Rondônia. Investir na agricultura familiar é investir na geração de renda, no desenvolvimento econômico e na valorização das famílias que vivem e produzem no campo. Esse apoio fortalece a produção rural e contribui diretamente para o crescimento dos nossos municípios”, encerrou.