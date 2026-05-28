O TEMPO E A TEMPERATURA: quinta (28) com chuvas em grande parte do Norte

Por Juline Pogorzelski

Publicada em 28/05/2026 às 07h50

A Região Norte terá esta quinta-feira (28) marcada por tempo instável, com previsão de chuvas fortes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET.

O extremo norte da região, abrangendo a faixa que vai do Amazonas e Roraima até o Pará e o Amapá, concentra as maiores instabilidades. Essa faixa permanece sob a influência de pancadas de chuva frequentes que vêm acompanhadas de trovoadas. A situação exige maior atenção no norte do Amapá, local que registra a maior severidade do dia na região, com acumulados de chuva muito expressivos.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Rio Branco. A máxima pode chegar a 33°C em Belém.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).