Semusa anuncia a abertura de Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Técnicos em Higiene Dental
Por Assessoria
Publicada em 04/05/2026 às 08h57
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A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da SEMUSA, anuncia a abertura de Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Técnicos em Higiene Dental (THD).

Estamos em busca de profissionais para reforçar o atendimento em nossa rede pública, com vagas para a cidade de Rolim de Moura e o Distrito de Nova Estrela.

Confira os detalhes:
 Cargos: Jornadas de 20h e 40h semanais.
 Inscrições: De 01 a 06 de maio de 2026.
 Taxa: Gratuita.
 Seleção: Análise de títulos (qualificação e experiência).

As inscrições serão realizadas exclusivamente online através do portal oficial da Prefeitura. Não perca o prazo!

 Valorizar a saúde bucal é cuidar do sorriso da nossa gente. Se você tem a qualificação necessária, venha fazer parte da nossa equipe!

 Edital e inscrições em: rolimdemoura.ro.gov.br

Clique aqui para se inscrever

Geral ROLIM DE MOURA
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