Por Assessoria

Publicada em 04/05/2026 às 08h57

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da SEMUSA, anuncia a abertura de Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Técnicos em Higiene Dental (THD).

Estamos em busca de profissionais para reforçar o atendimento em nossa rede pública, com vagas para a cidade de Rolim de Moura e o Distrito de Nova Estrela.

Confira os detalhes:

Cargos: Jornadas de 20h e 40h semanais.

Inscrições: De 01 a 06 de maio de 2026.

Taxa: Gratuita.

Seleção: Análise de títulos (qualificação e experiência).

As inscrições serão realizadas exclusivamente online através do portal oficial da Prefeitura. Não perca o prazo!

Valorizar a saúde bucal é cuidar do sorriso da nossa gente. Se você tem a qualificação necessária, venha fazer parte da nossa equipe!

Edital e inscrições em: rolimdemoura.ro.gov.br

Clique aqui para se inscrever