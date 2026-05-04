A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da SEMUSA, anuncia a abertura de Processo Seletivo Simplificado para a contratação de Técnicos em Higiene Dental (THD).
Estamos em busca de profissionais para reforçar o atendimento em nossa rede pública, com vagas para a cidade de Rolim de Moura e o Distrito de Nova Estrela.
Confira os detalhes:
Cargos: Jornadas de 20h e 40h semanais.
Inscrições: De 01 a 06 de maio de 2026.
Taxa: Gratuita.
Seleção: Análise de títulos (qualificação e experiência).
As inscrições serão realizadas exclusivamente online através do portal oficial da Prefeitura. Não perca o prazo!
Valorizar a saúde bucal é cuidar do sorriso da nossa gente. Se você tem a qualificação necessária, venha fazer parte da nossa equipe!
Edital e inscrições em: rolimdemoura.ro.gov.br
Comentários
Seja o primeiro a comentar!