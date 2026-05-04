Semosp promove palestra sobre saúde mental masculina e alerta para os riscos do silêncio emocional

Por Anfrízio Santana

Publicada em 04/05/2026 às 08h43

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) realizou, na quinta-feira (30), às 7h00, no refeitório da pasta, uma palestra sobre masculinidade, trabalho pesado e o silenciamento do sofrimento psíquico. A iniciativa teve como objetivo promover a saúde mental dos servidores, com foco na prevenção e no incentivo à busca por ajuda.

A atividade foi conduzida por estudantes de medicina da Faculdade Estácio Idomed de Ji-Paraná — Ana Beatriz Paes Trigueiro Mendes, Kauã de Paiva Brito Alencar, Marcela Muniz Lima, Maria Rosa Xavier e Nayara Aparecida Avelar Muniz — acompanhados pelas professoras Celina dos Santos, orientadora do projeto, e Paula Hortêncio, responsável pelo eixo IESC (Interação, Ensino, Saúde e Comunidade), além da psicóloga Ana Beatriz Andrade.

Durante a palestra, foram utilizados slides explicativos e aplicado um questionário a parte dos servidores, com o intuito de identificar percepções e ampliar o debate sobre saúde mental no ambiente de trabalho. A abordagem prática buscou aproximar o conteúdo da realidade vivida pelos trabalhadores da Semosp.

O projeto faz parte de uma exigência semestral da formação acadêmica dos estudantes de medicina, que precisam desenvolver ações voltadas à comunidade. Neste período, o tema escolhido foi a saúde mental, com ênfase na saúde do homem, frequentemente menos abordada em políticas preventivas.

Os palestrantes destacaram que o índice de suicídios é maior entre os homens, reflexo de uma cultura que, historicamente, impõe a eles a necessidade de aparentar força e resistência emocional. Esse padrão social contribui para o silenciamento das emoções e dificulta a procura por ajuda profissional.

Entre os principais transtornos abordados estiveram a depressão, caracterizada por isolamento, perda de interesse e insônia; a ansiedade, marcada pela antecipação de problemas; o TDAH, com sintomas de desatenção e inquietude; e a síndrome de Burnout, relacionada ao esgotamento profissional.

Também foram discutidos temas como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o suicídio, tratado com seriedade e orientação clara: buscar ajuda imediata. Em casos de dificuldade, familiares ou colegas devem intervir e encaminhar a pessoa a uma unidade de saúde ou ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

A psicóloga Ana Beatriz Andrade enfatizou que muitos homens só procuram terapia quando o sofrimento já se tornou insuportável. Segundo ela, aprender a lidar com as emoções e falar sobre elas é essencial para evitar o agravamento dos problemas.

O prefeito Affonso Cândido destacou a importância de ações preventivas no serviço público. “Cuidar da saúde mental dos nossos servidores é uma responsabilidade que levamos a sério. Iniciativas como essa mostram que estamos no caminho certo, promovendo informação, acolhimento e qualidade de vida”, afirmou.

A recomendação geral dos especialistas é que qualquer sinal de sofrimento psíquico deve ser levado a sério, com busca por atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), que fará o encaminhamento necessário. O acompanhamento pode ser contínuo, conforme a necessidade de cada caso.

A secretária da Semosp, Valquíria Rodrigues Luz de Andrade, ressaltou o engajamento da pasta em ações voltadas ao bem-estar dos servidores. “Nossa equipe está sempre aberta a iniciativas que promovam saúde e qualidade de vida. Sabemos que cuidar das pessoas é fundamental para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo”, declarou.

A realização do evento também evidenciou a prontidão e colaboração da Semosp em apoiar projetos que impactam positivamente seus trabalhadores, fortalecendo uma cultura institucional mais humana e preventiva.

O encontro foi encerrado com um coffee-break, em um momento de integração entre os participantes. Mais do que uma palestra, a ação deixou uma mensagem clara: cuidar da saúde mental é essencial — e procurar ajuda é um ato de coragem, não de fraqueza.

Com iniciativas como essa, a Semosp e o Governo Municipal reforçam seu compromisso com a valorização do servidor e o enfrentamento de um problema que exige atenção contínua, diálogo aberto e ação efetiva.