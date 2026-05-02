Quando o voto define o orçamento: Porto Velho e o peso da sua própria voz

Por Jefferson Ryan de Sena

Publicada em 02/05/2026 às 11h16

Há uma verdade institucional que precisa ser dita sem rodeios: plano de governo não executa obra, não constrói escola, não amplia hospital. O que transforma promessa em realidade é o orçamento público — e, antes dele, o Plano Plurianual (PPA). É nesse instrumento que as ideias ganham corpo, metas e, sobretudo, recursos.

E aqui está o ponto central que muitos preferem ignorar: o PPA não é um ato solitário do Executivo. Ele precisa passar pelo crivo da Assembleia Legislativa. É ali, no debate parlamentar, que prioridades são mantidas, ajustadas ou simplesmente descartadas. É ali que se decide o que vira política pública e o que permanece apenas como intenção de campanha.

Porto Velho, como maior colégio eleitoral de Rondônia, deveria ser protagonista natural nesse processo. Mas protagonismo não é um dado automático — é uma construção política. E essa construção passa, inevitavelmente, pela qualidade e pelo compromisso da representação parlamentar.

Não há ingenuidade possível aqui. Deputados são eleitos para todo o Estado, sim. Mas também é verdade — e absolutamente natural no jogo democrático — que mantêm vínculos com suas bases. O eleitor não vota em abstrato. Vota esperando retorno, presença, defesa de interesses legítimos da sua região. Isso não é distorção; é a própria lógica da representação.

Diante disso, a equação é simples e direta:

quem tem representação forte, influencia o orçamento; quem não tem, assiste de fora.

Porto Velho precisa compreender, de forma madura e estratégica, o peso do seu voto. Não basta ser numericamente grande; é preciso ser politicamente eficiente. Quando uma cidade com a dimensão da capital não consegue converter sua força eleitoral em presença efetiva nas decisões orçamentárias, o resultado aparece nas ruas: demandas represadas, obras que não saem do papel, políticas públicas que chegam com atraso — ou não chegam.

E aqui entra a responsabilidade do eleitor. O voto não pode ser tratado como gesto automático ou desatento. Ele é, na prática, um instrumento de alocação de recursos públicos. Cada escolha feita na urna repercute, anos depois, na definição de prioridades do Estado.

Se Porto Velho deseja ver suas demandas contempladas — mobilidade, saúde, educação, infraestrutura urbana, políticas sociais —, precisa eleger representantes que compreendam a centralidade da capital e atuem com compromisso na defesa dessas pautas dentro da Assembleia.

Caso contrário, não há surpresa possível no resultado. Não se pode reclamar da ausência no orçamento quando não se construiu presença no Parlamento.

A democracia oferece os instrumentos. O orçamento revela as escolhas. E o voto, no fim das contas, é a ponte entre ambos.

Porto Velho não precisa apenas de voz — precisa usar a sua.