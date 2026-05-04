PS UNIR 2026 – Aberta manifestação de interesse para cursos do 2º semestre

Por UNIR

Publicada em 04/05/2026 às 15h15

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) abriu o período de manifestação de interesse do Processo Seletivo UNIR 2026 para curso com ingresso no segundo semestre letivo (2026.2). A etapa é obrigatória para os candidatos classificados que desejam continuar concorrendo às vagas ofertadas pela instituição.

Atenção! Neste ano, a manifestação de interesse ocorre antes da primeira chamada para matrícula e é condição indispensável para a continuidade no processo seletivo, sendo que a não realização da etapa implica a exclusão do candidato das próximas fases do PS UNIR 2026. O procedimento é obrigatório para todos os cursos.

Como fazer a manifestação? Os candidatos classificados no PS UNIR para cursos com ingresso no 2º semestre devem realizar a manifestação de interesse no período de 3 a 5 de maio de 2026, por meio da página do candidato .

Resultado da manifestação - No dia 11 de maio será divulgado o resultado da manifestação de interesse para os cursos com ingresso no 2º semestre letivo, no qual constará a situação “aprovado” para os candidatos aptos a seguirem para a etapa de matrícula em primeira chamada, em todas as modalidades de concorrência — ações afirmativas, cotas e ampla concorrência.

O resultado, no entanto, não garante matrícula automática. Para efetivar o ingresso na Universidade, é obrigatório acompanhar as convocações, cumprir os prazos previstos no cronograma e atender a todas as exigências estabelecidas no edital.

Cronograma resumido | Manifestação de interesse e matrículas do 2º semestre Manifestação de interesse (obrigatória) 03 a 05/05/2026 - Resultado da manifestação 11/05/2026 - Convocação para matrículas – 1ª chamada

- Bancas de heteroidentificação , validação e verificação 11/05/2026 - Envio da documentação de matrícula – 1ª chamada 12 a 18/05/2026

Todos os documentos e etapas do PS UNIR 2026 podem ser acessados aqui, inclusive o cronograma com as datas das próximas etapas.

Sou UNIR - Mais informações sobre o Processo Seletivo UNIR 2026 podem ser obtidas junto ao Serviço de Orientação ao Usuário (SOU UNIR), pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (69) 2182-2016.