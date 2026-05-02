Projeto Coopera + Amazônia fortalece cooperativismo com visitas técnicas em Rondônia

Por sebrae

Publicada em 02/05/2026 às 08h40

O Projeto Coopera + Amazônia, em articulação com o Programa ALI COOP (Agentes Locais de Inovação para Cooperativas), realizou entre os dias 27 e 29 de abril uma série de visitas técnicas aos escritórios regionais do Sebrae Rondônia, passando por Porto Velho, Jaru e Cacoal. A agenda teve como objetivo apresentar oficialmente o projeto, alinhar estratégias operacionais e formalizar a adesão das cooperativas selecionadas no estado.

A programação teve início na capital, com reunião institucional envolvendo a diretoria do Sebrae Rondônia e parceiros estratégicos, seguida da apresentação do projeto às cooperativas, detalhando critérios de seleção, metodologia do ALI COOP e próximos passos. Na ocasião, também foram assinados os Termos de Adesão e realizado o alinhamento técnico com os agentes locais de inovação. Nos dias seguintes, as atividades foram replicadas em Jaru e Cacoal, mantendo o mesmo formato e garantindo padronização das informações e dos encaminhamentos em todas as regiões atendidas.

“Esta agenda é muito importante para apresentarmos esse modelo de atuação, com grandes parceiros envolvidos, e possamos ser o elo de transformação dos produtores rurais de Rondônia. Com inovação e tecnologia, é possível serem mais competitivos”, comentou Carlos Eduardo Sakagami.

Ao todo, participaram representantes de nove cooperativas, que somam cerca de 2 mil cooperados e famílias beneficiadas diretamente pela iniciativa. Durante os encontros, foi formalizada a adesão ao projeto, etapa fundamental para o início das ações no território. Os participantes demonstraram engajamento nas atividades iniciais e expectativa positiva em relação aos resultados, especialmente no fortalecimento da produção, da gestão cooperativista e do desenvolvimento sustentável.

As agendas também contaram com a participação de representantes do Sebrae Nacional, do Sebrae Rondônia, do Sistema OCB, além de parceiros como UNICAFES Rondônia, Emater/RO, SENAR RO e FUNAI, reforçando a atuação integrada em prol do cooperativismo no estado.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro

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