Projeto Abelhas Kids promove conscientização ambiental com crianças da rede municipal

Por Jean Carla Costa

Publicada em 21/05/2026 às 16h28

Em alusão ao Dia Mundial das Abelhas, celebrado em 20 de maio, e ao Dia do Apicultor, comemorado em 22 de maio, a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), com apoio da Associação dos Apicultores e Meliponicultores da Amazônia (APAMA) e da Agrotropical Amazônia, realizou o projeto Abelhas Kids, um dia de campo voltado para alunos da rede municipal de ensino de Porto Velho.

A ação reuniu estudantes do 5º ano da Escola Municipal Professor Waldey Marcião de Menezes, proporcionando uma experiência educativa e interativa sobre polinização, preservação ambiental e sustentabilidade.

Durante a programação, as crianças participaram de palestras lúdicas, dinâmica sobre transporte do pólen, oficina prática de bombas de sementes e ainda puderam conhecer de perto colmeias de abelhas nativas sem ferrão, conhecidas como melíponas, além de provarem mel puro.

O secretário da Semagric, Douglas Bener, destacou a importância de despertar desde cedo a consciência ambiental nas crianças.

“Esse projeto é uma forma de ensinar, de maneira simples e divertida, a importância das abelhas para a produção de alimentos, para a biodiversidade e para a manutenção da vida. As crianças são agentes multiplicadores e levam esse conhecimento para dentro de casa e para toda a comunidade”.

A diretora do Departamento de Gestão de Políticas Ambientais (DGPA) da Sema, Joana Aurélia de Oliveira, ressaltou que a educação ambiental precisa ser vivenciada na prática.

“Mais do que falar sobre preservação, é necessário proporcionar experiências para que as crianças entendam a importância do meio ambiente. Hoje elas puderam conhecer diferentes espécies de abelhas, aprender sobre polinização e perceber como cada ser vivo é fundamental para o equilíbrio ambiental”, explicou.

A professora Queilen Roberta Menezes destacou o entusiasmo dos alunos durante as atividades.

“Foi uma experiência incrível. Muitas crianças nunca tinham visto uma colmeia de perto e nem imaginavam que existiam diferentes espécies de abelhas. Eles participaram de tudo com muita alegria e curiosidade. A educação ambiental acontece justamente assim, quando a criança vive a experiência e entende a importância de cuidar da natureza”.

A aluna Nanda Rafaela Souza da Silva contou que aprendeu muito sobre a preservação das abelhas.

“Eu gostei muito porque aprendi que as abelhas ajudam as plantas e as flores. Também gostei de fazer a bomba de sementes e conhecer as abelhas sem ferrão”.

Já a estudante Laura Gabriele Viana Moraes afirmou que a atividade despertou ainda mais o interesse pela natureza.

“Foi muito legal conhecer as colmeias e aprender sobre a polinização. Agora eu sei que precisamos proteger as abelhas porque elas ajudam o meio ambiente e os alimentos que chegam até nossa casa”.

De acordo com o gerente de Assistência Técnica da Semagric, Roseval Guzo, o projeto Abelhas Kids foi criado para mostrar, de forma prática e educativa, a importância da preservação ambiental para as futuras gerações.

“Nosso objetivo é despertar nas crianças a consciência sobre o cuidado com a natureza e mostrar como as abelhas são essenciais para a vida e para a produção de alimentos”, destacou Roseval.

Já a educadora ambiental da Sema, Iara Umbelino, ressaltou que ações de educação ambiental ajudam a fortalecer o respeito ao meio ambiente desde a infância.

“Quando a criança aprende na prática, ela passa a entender a importância de preservar e se torna uma multiplicadora desse conhecimento dentro da família e da comunidade”.

O prefeito Léo Moraes destacou que iniciativas voltadas à educação ambiental contribuem para formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação da natureza.

“Investir na educação ambiental é cuidar do futuro da nossa cidade e das próximas gerações. Quando as crianças aprendem desde cedo sobre preservação, sustentabilidade e respeito à natureza, elas se tornam agentes transformadores dentro da sociedade”.