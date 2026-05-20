PRESIDENTE MÉDICI: Vereador e presidente da Câmara declara apoio à Hildon Chaves-Cirone Deiró

Por assessoria

Publicada em 20/05/2026 às 08h20

“Sou fiel a quem é fiel a mim. Não é porque pertence a outro partido que irei mudar agora. O deputado Cirone Deiró sempre tem sido fiel a mim, trazendo recursos importantes para o município de Presidente Médici. Mesmo ele sendo de Cacoal, nunca deixou de nos atender, beneficiando a nossa população”, afirmou o vereador Lei do Riachuelo (Edirlei Cassimiro de Oliveira), do PL, presidente da Câmara Municipal de Presidente Médici, que declarou esta semana seu apoio à pré-candidatura de Hildon Chaves e Cirone Deiró (Federação União Progressista) para o Governo do Estado.

“Agora, com a candidatura do ex-promotor Hildon Chaves, que foi prefeito por dois mandatos de Porto Velho, onde realizou um trabalho extraordinário, e que tem o deputado Cirone como pré-candidato a vice, venho a público anunciar que subirei com eles no palanque eleitoral em todas as oportunidades que estiverem aqui em Presidente Médici”, declarou.

Lei do Riachuelo disse ainda que conhece o deputado Cirone há muitos anos, e que “agora também estou conhecendo o Hildon, por quem tenho o mais profundo respeito, e mantenho meu compromisso com o Cirone para apoiá-los publicamente na pré-campanha para o Governo do Estado, independente de pertencerem a outra coligação partidária”.

Em resposta, Hildon Chaves afirmou que “o deputado Cirone Deiró, assim como eu, também é absolutamente capaz de ser o governador do nosso Estado”, disse. “Vamos governar juntos, trocando ideias, apresentando projetos, porque nós temos perfis muito parecidos. Viemos da iniciativa privada, onde tivemos sucesso em nossos empreendimentos, e nos colocamos à disposição do Estado de Rondônia porque acreditamos que Rondônia tem todas as condições de crescer muito mais e de trazer grandes melhorias para a nossa população”, ressaltou Hildon.

CAFÉ

Hildon falou sobre o estímulo à produção de café, em que um futuro governo guiado por ele e Cirone deverá privilegiar investimentos na produção de mudas da planta, que serão entregues aos produtores de todo o Estado. “Isto é possível e nós já provamos quando ocupamos a cadeira de prefeito de Porto Velho, ao distribuirmos mais de 2,5 milhões de mudas na Ponta do Abunã e hoje temos um grande “player” desse mercado que é o distrito de União Bandeirantes”, explicou.

De acordo com o pré-candidato, uma família com dois hectares de café pode adquirir em poucos anos um salário mensal superior entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. “Nosso dever como governo é estimular a criação de renda e empregos, especialmente no campo, onde acreditamos que, com um investimento de R$ 50 mil por hectare, faremos muitas famílias de renda média-alta por meio do café”.