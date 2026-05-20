Homem é alvejado com tiro durante tentativa de homicídio em Jaru

Por jaruonline.com

Publicada em 20/05/2026 às 08h50

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta terça-feira (19), na Rua Afonso José com a Frei Caneca, no Setor 04, em Jaru.

Moradores relataram ter ouvido cerca de cinco disparos de arma de fogo. Ao saírem para verificar o que havia ocorrido, encontraram apenas a vítima, que para escapar dos tiros pulou o muro de uma residência e se escondeu no local.

Segundo informações apuradas, o suspeito teria chegado em uma motocicleta e efetuado diversos disparos contra o homem, descrito como negro, alto e magro. A vítima conseguiu se esquivar da maioria dos tiros, sendo atingida apenas na perna.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem ao Hospital Municipal. A Polícia Militar registrou a ocorrência e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.