Homem é preso com 15 kg de maconha em malas na rodoviário de Vilhena

Por Folha do Sul

Publicada em 20/05/2026 às 08h40

Jovem de 24 anos tinha embarcado a droga em Presidente Médici e seguiria para Cuiabá



Por volta das 22:00h de ontem, um funcionário da empresa de transportes Eucatur acionou a Polícia Militar, que enviou uma guarnição ao terminal rodoviário de Vilhena, para registrar um possível episódio de tráfico interestadual de drogas.



O denunciante contou que, ao manusear algumas bagagens que seguiriam em um ônibus com destino a Cuiabá (MT), notou que duas malas pertencentes a um passageiro que faria o mesmo trajeto apresentavam peso e volume excessivo, além de formato incomum.



Diante da suspeita, o funcionário abriu parcialmente o zíper das bagagens e percebeu uma grande quantidade de maconha dentro delas. Além de comunicar o fato à agência, a testemunha impediu que o suspeito, um rapaz de ascendência indígena de 24 anos, fugisse do local.



O mesmo trabalhador também impediu que o veículo coletivo deixasse a rodoviária até a chegada da guarnição. Os policiais fizeram a conferência do número da passagem e a identificação das etiquetas das malas, localizando as duas que seriam do suspeito.



Foram encontrados vários grandes invólucros contendo maconha, totalizando aproximadamente 15,29 kg. A erva estava embalada em plástico e recoberta por fina camada de graxa, método comumente utilizado para dificultar a percepção cheiro característico da droga, para enganar cães farejadores.



Após receber voz de prisão e ser apresentado na Unisp, junto com o entorpecente, o passageiro confessou que havia embarcado a maconha na cidade de Presidente Médici, na região central de Rondônia, e a entregaria na capital mato-grossense, mas garantiu que não sabia quem iria receber o carregamento.