Porto Velho é a 8ª capital do Brasil que mais avançou em qualidade de vida

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 21/05/2026 às 16h25

'Amplamente divulgado pela imprensa local nesta terça-feira (20), o estudo do Índice de Progresso Social (IPS), que mais uma vez colocou Porto Velho na última posição entre as capitais brasileiras em qualidade de vida, apresentou um dado que acabou passando despercebido, mas que pode indicar um importante passo para a mudança desse cenário.

No quesito evolução da qualidade de vida da população, Porto Velho apareceu como a 8ª capital brasileira que mais avançou no último levantamento, um resultado considerado impensável até poucos anos atrás.

Em números reais, a capital rondoniense saiu de um IPS de 57,25 na avaliação anterior para 58,59 neste ano. O crescimento de 1,34 ponto colocou Porto Velho entre as dez capitais que mais evoluíram no país em qualidade de vida.

Mesmo parecendo tímido, o avanço é significativo, principalmente quando comparado a outras capitais brasileiras. São Paulo, por exemplo, liderou o ranking nacional de crescimento com aumento de 1,76 ponto. Na Região Norte, apenas Belém (PA) ficou à frente de Porto Velho nesse indicador, ocupando a terceira colocação nacional, com crescimento de 1,57.

Carregando historicamente problemas relacionados à falta de saneamento básico e infraestrutura urbana, Porto Velho ainda enfrenta desafios estruturais que impactam diretamente nos índices sociais da cidade.

A atual gestão do prefeito Léo Moraes já declarou que uma das prioridades da administração é justamente retirar a capital da última colocação no IPS.

“São problemas de muitas décadas, onde não houve planejamento para o crescimento da cidade. Estamos trabalhando justamente para construir uma Porto Velho mais digna. Temos consciência dos desafios, mas nosso trabalho já demonstra avanços significativos”, afirmou o prefeito em declaração recente nas redes sociais.

A grande aposta para acelerar essa transformação são os mais de R$ 200 milhões já garantidos pelo Governo Federal para investimentos em projetos de infraestrutura dentro do perímetro urbano da capital.

Mantendo o atual ritmo de crescimento, Porto Velho poderá deixar as últimas posições do IPS nos próximos anos e iniciar um novo ciclo de desenvolvimento social e urbano.