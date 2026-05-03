Polícia Militar prende dupla após furto de bike elétrica em balneário

Por pvhnoticias.com

Publicada em 03/05/2026 às 10h10

Dois homens foram presos por furto de bike na noite deste sábado (02), em um balneário localizado no bairro Nova Esperança, zona norte de Porto Velho.

A prisão foi realizada pela guarnição 1º Alpha, sob comando do sgt Rocha, auxiliado pelo sgt F. Xavier e Cb Jucinei.

De acordo com informações apuradas pelo site, um dos suspeitos que é monitorado, vulgo “Buiu”. foi visto por câmeras de segurança quando furtou a bike e fugiu.

Através do rastreador instalada no veículo os policiais conseguiram localizar o suspeito sendo rebocado por outro indivíduo que estava de moto na Rua Piratininga, já no bairro Lagoa.

Ambos foram detidos e encaminhados ao Departamento de Flagrantes com a bike elétrica que foi recuperada. O ladrão foi reconhecido como autor do crime.