Polícia Militar prende dupla após furto de bike elétrica em balneário
Por pvhnoticias.com
Publicada em 03/05/2026 às 10h10
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 Dois homens foram presos por furto de bike na noite deste sábado (02), em um balneário localizado no bairro Nova Esperança, zona norte de Porto Velho.

A prisão foi realizada pela guarnição 1º Alpha, sob comando do sgt Rocha, auxiliado pelo sgt F. Xavier e Cb Jucinei.

De acordo com informações apuradas pelo site, um dos suspeitos que é monitorado, vulgo “Buiu”. foi visto por câmeras de segurança quando furtou a bike e fugiu.

Através do rastreador instalada no veículo os policiais conseguiram localizar o suspeito sendo rebocado por outro indivíduo que estava de moto na Rua Piratininga, já no bairro Lagoa.

Ambos foram detidos e encaminhados ao Departamento de Flagrantes com a bike elétrica que foi recuperada. O ladrão foi reconhecido como autor do crime. 

Polícia ZONA NORTE
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