PM prende em flagrante autor de tentativa de homicídio após discussão

Por PM/RO

Publicada em 16/05/2026 às 09h20

Na madrugada desta sexta-feira, 15, a Polícia Militar prendeu um homem por tentativa de homicídio no bairro Parque São Paulo. A equipe foi acionada para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde um homem de 34 anos recebia socorro médico após ser atingido por diversos golpes de faca.

A vítima, identificada pelas iniciais J. L. O. M., explicou aos policiais que o crime aconteceu após um desentendimento com o agressor. Segundo o relato, o acusado, M. A. M. (44 anos), arrombou a porta do apartamento da vítima e a atacou com uma faca, atingindo o peito, o abdômen e a cintura, além de desferir agressões na cabeça.

Os militares foram até o local do crime, na Rua do Bairro Parque São Paulo, onde encontraram vestígios de sangue pelo imóvel, embora a arma utilizada não tenha sido localizada.

Em buscas rápidas pela região, a guarnição localizou o acusado em sua casa. Ao ser abordado, ele confessou o crime e afirmou que a motivação foi uma discussão durante o consumo de bebidas alcoólicas. Diante dos fatos, M. A. M. foi preso e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências da Justiça. A vítima permaneceu internada sob observação.