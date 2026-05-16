Segundo no comando global do Estado Islâmico é morto em operação dos EUA e Nigéria, diz Trump

Por G1

Publicada em 16/05/2026 às 10h17

Uma operação militar conjunta entre as forças especiais dos Estados Unidos e as Forças Armadas da Nigéria resultou na morte de Abu-Bilal al-Minuki, considerado o segundo na linha de comando global do grupo terrorista Estado Islâmico (ISIS). O anúncio foi feito pelo presidente americano Donald Trump em sua rede social e depois confirmado pelo presidente da Nigéria, Bola Ahmed Adekunle Tinubu.

De acordo com a declaração de Trump, a missão foi descrita como "meticulosamente planejada e muito complexa". O líder terrorista, apontado pelo governo americano como o mais ativo em atividade no mundo, usava o continente africano como base operacional oculta, argumento Trump.

O governo dos EUA afirmou que a eliminação de al-Minuki enfraquece significativamente as operações globais do ISIS e interrompe o planejamento de novos atentados contra civis na África e alvos americanos. O presidente também agradeceu publicamente a parceria e a coordenação do governo da Nigéria no suporte logístico e tático da ação.

Segundo o presidente nigeriano, al-Minuki era "alto responsável pelo Estado islâmico e um dos terroristas mais ativos no mundo".

"Nossas forças armadas negras, determinadas e travadas em colaboração militar com as forças armadas dos Estados-Unidos, passaram por uma operação conjunta audaciosa que deu um golpe durante os limites do Estado islâmico", declarou Tinubu.

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Al-Mainuki era considerado a figura-chave na organização e financiamento do Estado Islâmico e vinha planejando ataques contra os Estados Unidos e seus interesses, de acordo com um funcionário que falou sob condição de anonimato a Associated Press.

Nascido na província de Borno, na Nigéria, em 1982, al-Mainuki assumiu o comando da filial do Estado Islâmico na África Ocidental depois que o líder anterior do grupo na região, Mamman Nur, foi morto em 2018, de acordo com o Counter Extremism Project, que monitora grupos militantes.

Al-Mainuki estava baseado na região do Sahel, disse o grupo de monitoramento, acrescentando que acredita-se que ele tenha lutado na Líbia quando o Estado Islâmico estava ativo naquele país norte-africano, há mais de uma década. Ele foi alvo de sanções dos EUA em 2023.

Em dezembro, Trump ordenou que as forças americanas lançassem ataques contra o grupo Estado Islâmico na Nigéria, embora tenha divulgado poucos detalhes na época sobre o impacto.

A Nigéria tem lutado contra múltiplos grupos armados, incluindo pelo menos dois afiliados ao Estado Islâmico, enquanto enfrenta uma crise de segurança multifacetada. Os afiliados do Estado Islâmico na África emergiram como alguns dos grupos militantes mais ativos do continente após o colapso do califado do Estado Islâmico na Síria e no Iraque em 2017.

Em fevereiro, os EUA enviaram tropas para o país da África Ocidental para auxiliar e aconselhar suas forças armadas e, em março, também mobilizaram drones para lá, após Trump alegar que cristãos estavam sendo alvos na crise de segurança da Nigéria.

A operação de sexta-feira à noite foi o exemplo mais recente de uma série de missões secretas no exterior anunciadas por Trump este ano, começando com a impressionante operação noturna em janeiro para capturar e depor o então líder da Venezuela, Nicolás Maduro, e levá-lo para os EUA, seguida quase dois meses depois pelo lançamento dos ataques que deram início à guerra com o Irã.